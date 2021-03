Musks formue har sunket med nesten 350 milliarder kroner på en måned

Mange spådde en korreksjon etter den voldsomme oppgangen gjennom fjoråret, og denne uken har den virkelig kommet.

Tesla-sjef Elon Musks lommebok har blødd som følge av dette, og tidligere denne uken mistet han topplassen på listen over verdens rikeste menn til Amazon-gründer Jeff Bezos.

Ifølge nettstedet The Spectator Index har Musks formue sunket 40 milliarder dollar, eller 341 milliarder kroner, den siste måneden.

Musks formuefall understreker den elleville oppgangen Tesla-aksjen hadde gjennom 2020, da den gikk opp elleville 743 prosent, skriver Bloomberg.

Formuen hans fortsatte å øke gjennom januar, og nådde toppen på nesten 1.800 milliarder senere den måneden. Til tross for nedgangen den siste tiden, har imidlertid Musk fortsatt til salt i grøten. Han skal nemlig være god for over 1.200 milliarder kroner.