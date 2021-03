Kvinne angrepet etter å ha meldt fra om utforkjøring

To unge menn angrep en kvinne som meldte fra om en utforkjøring i Bærum natt til søndag. Politiet leter etter de to mennene.

Politiet fikk beskjed klokken 02.25 om en bil som hadde kjørt ut av veien og ut på et jorde ved Grindaberget i Bærum.

– Vi fikk melding om ulykken fra to meldere. Den ene var en kvinne som var i området og som ringte politiet for å melde fra. To personer som løp fra bilen så henne da hun ringte og gikk til angrep på henne med spark og slag, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen har fått lettere skader og blir tatt hånd om av ambulansepersonell.

– Bilen har etter all sannsynlighet hatt stor fart da ulykken skjedde, og vi har hundepatruljer i gang for å lete etter de to mistenkte. Vi prøver å få kontakt med eier av bilen, opplyser Kråkenes.