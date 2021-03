Dalai Lama har fått koronavaksine

Den 85 år gamle åndelige lederen for tibetanske buddhister lot seg vaksinere ved et sykehus i byen Dharamsala nord i India, der den tibetanske eksilregjeringen har hovedsete. I en video sier han at «flere mennesker bør ha motet» til å la seg vaksinere fordi det er veldig viktig.

– For å unngå alvorlige problemer, er denne injeksjonen veldig, veldig nyttig og veldig bra, sier han i videoen.

Den fjortende Dalai Lama anses av troende for å ha blitt reinkarnert i flere generasjoner og for å være legemliggjøringen av den buddhistiske guddommen Avalokiteshvara.

Han mottok Nobels fredspris i 1989 for sin ikkevoldelige kamp for demokrati og frihet i Tibet, som er under kinesisk styre.