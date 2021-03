Hagen skrekkveltet: – Det drøyeste jeg har vært med på

Sykkelprofilen Carl Fredrik Hagen fikk seg en ordentlig støkk på treningstur. Nå krysser han fingrene for at han slipper operasjon.

– Jeg var ute på en fire timer og nøt egentlig første vårdag på sykkelen hjemme i Norge, forteller han til TV 2.

Proffsyklisten nærmet seg ferdig med langturet da han syklet langs Gjersjøen i Ski fredag.

Så kjørte han rett i et hull i veien han ikke hadde sett. Hagen smalt inn i autovernet, hvor sykkelen hans ble sittende fast, forteller han.

– Jeg stuper og og slenger lår og skulderpartiet rett inn i autovernet, som funker som en katapult og slenger meg i trippelsalto ti meter ned i grøften, beskriver sykkelproffen.

– Det er det drøyeste jeg har vært med på noen gang, legger han til.

Et drøyt døgn senere føler Carl Fredrik Hagen seg heldig omstendighetene tatt i betraktning. Foto: Heiko Junge

29-åringen ble fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser etter skrekkopplevelsen. Først ble skulderen han hadde fått ut av ledd slått tilbake. Så ble det konstatert en bruddskade.

– Når jeg har fått det litt på avstand nå, innser jeg hvor vanvittig heldig jeg var som faktisk kun kommer fra det med en brukket skulder og noen avrevne scener, poengterer Hagen.

Samtidig legger han ikke skjul på at det er ekstremt surt å bli skadet nå. I skrivende stund er det for tidlig å si noe om omfanget. Han har tatt CT-scan og røntgenbilder.

I neste uke skal ha ta en MR-undersøkelse. Først da får han vite om han må operere.

– Jeg er mentalt forberedt på at det vil ta en del uker. Men så er jeg også veldig klar på at dette skal jeg komme meg igjennom og gjøre det beste ut av situasjonen. Og så skal jeg vise dem som sier at det tar så og så lang tid at jeg skal komme tilbake før, sier han offensivt.

29-åringen byttet lag i forkant av denne sesongen. Han sykler nå for Israel Start-Up Nation.