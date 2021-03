Trakk seg fra EM-løp i sinne etter Jakob-gull

Da Sandnes-gutten ble disket fra gullet på fredagens 1500 meter i innendørs-EM, gikk det edleste metallet til Marcin Lewandowski (33).

Drøyt to timer senere kom beskjeden om at Norge hadde vunnet frem med anken.

Lørdag ble det kjent at polakkene hadde lagt inn en protest på juryavgjørelsen om å gi gullet tilbake til Ingebrigtsen. Den ble avvist.

– Jeg er veldig sint på grunn av avgjørelsen til Det europeiske forbundet, sier Lewandowski til Przeglad Sportowy.

Trakk seg

Han trakk seg fra forsøksheatet på 3000-meteren. Det var på grunn av en søvnløs natt med mye stress og frustrasjon, forklarer han.

NRK omtalte saken først.

I et intervju med TVP, ifølge polske Gazeta, varslet han at han også ville trekke seg fra den europeiske utøverkomiteen. Senere er han noe mer tvetydig.

– Jeg snakket med Sebastian Chmara. Han ba meg om ikke å gjøre det. Kanskje det er bedre å bli og kjempe for forandring av reglene, og først og fremst lik behandling av utøverne, sier han ifølge Interia Sport.

– Irriterer meg

Han går langt i å antyde at Ingebrigtsen forskjellsbehandles av juryen.

– Jeg er fornøyd med løpet mitt. Men andreplass smakte bedre da jeg krysset mållinjen enn da jeg så reprisene på TV. Nordmannen var bedre, men han brøt reglene. Reglene burde gjelde for alle, ikke bare for noen. Det er det som irriterer meg, forklarer han.

Lørdag mottok Jakob Ingebrigtsen beviset på at han vant 1500-meteren i innendørs-EM. Foto: Aleksandra Szmigiel

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, forteller at Lewandowski og Ingebrigtsen hadde en god prat mens de ventet på premieutdelingen.

– Jakob pratet også med utøveren han krasjet med i går, og de var begge enige om at det var et uhell, sier Slokvik.

Han tror at polakkene først og fremst følte at de burde gjøre et forsøk ved protesten som ble lagt inn lørdag morgen.

Jakob var trygg

Ingebrigtsen var selv sikker på at han ikke hadde brutt reglene mens han ventet på svar på anken.

– Reglene er på min side. Jeg føler ikke jeg har gjort noe galt, det var bare for mange løpere med. Ingen av oss prøvde å dytte, det bare skjer når for mange personer kommer fra utsiden, sa 20-åringen, ifølge NRK.

Slokvik sa følgende i en Twitter-melding publisert av friidrettsforbundet lørdag formiddag:

– NFIF er informert om at det er lagt inn en protest fra Polen med bakgrunn i juryens avgjørelse i går om å gjeninnsette Jakob Ingebrigtsen som vinner av 1500-meteren, men vi har fått beskjed om at denne er avvist da det ikke fremkom noen nye bevis, sier sportssjef i NFIF Erlend Slokvik.

Ingebrigtsen gikk lekende lett videre fra forsøket på 3000-meteren. Han satte ny personlig bestenotering innendørs med tiden 7.49,52. Finalen er søndag.