Braut Haaland scoret to og måtte ut med skade – Lewandowski scoret hat trick og hyllet nordmannen etter kampen

Bayern München – Borussia Dortmund 4-2:

Se Braut Haalands to scoringer og alle målene fra kampen i Sportsnyhetene øverst!

«Alle» snakket om duellen mellom Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland før storkampen mellom Bayern München og Borussia Dortmund.

Very disappointed for the result. We must remain focused for Tuesday! pic.twitter.com/Cx4PPjVDWT — Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 6, 2021

De to målmaskinene stjal ikke uventet showet. Erling Braut Haaland sendte Dortmund opp i 2-0-ledelse med to fulltreffere før ni minutter var spilt, før Lewandowski svarte med to kjappe scoringer og ordnet 2-2 til pause.

Rett før slutt ordnet Leon Goretzka 3-2-scoringen for Bayern, før Lewandowski fullførte sitt hat trick da han satte inn 4-2 for hjemmelaget med sin 31. ligascoring hittil denne sesongen.

– Det var en interessant kamp for fansen og for oss. De første 20 minuttene spilte vi ikke bra. Etter vi fikk det andre målet mot oss, visste vi at vi måtte score. I andre omgang hadde vi kampen under kontroll, og vi visste vi måtte score flere for vi ville ha tre poeng. Vi vil beholde førsteplassen, sa hat trick-helten Lewandowski i et intervju vist på Viasat, som også benyttet anledningen til å rose Braut Haaland.

– Ja, han scoret to mål og har et stort potensial. Han er et stort talent og har allerede vist hvor mye han kan score. Han har en stor fremtid og må ta det steg for steg. Alt er mulig for ham. Jeg tror at lagkameratene føler seg bedre med ham på banen. Han er alltid klar for å score og sulten på mål, sa toppscoreren i intervjuene med Viasat.

– Han spiller ikke som om han er 20 år, mente stjernen som vant Ballon 'Or for 2020.

Ut med skade, snart tilbake

Etter drøye 60 minutters spill måtte tomålsscorer Braut Haaland forlate banen med skade. Han fikk seg en smell i en duell med Jérôme Boateng noen minutter tidligere. TV-bildene viste at han fikk et kakk på hælen.

– Erling fikk et spark mot akillessenen, men han signaliserte til meg at det ikke var noe alvorlig. Utover det spilte han strålende, sa Borussia Dortmund-trener Edin Terzić på pressekonferansen etter kampen.

Ifølge Viasat er Braut Haaland trolig tilbake på banen ganske kjapt, trolig allerede til oppgjøret mot Sevilla.

– Det ser ut som et rift eller skrubbsår, og jeg tror Dortmund ikke vil ta noe risiko. Det var spilleren selv som ga signal, sa Bundesliga-ekspert Rune Bratseth i Viasat-studio om Braut Haalands skade.

– Verdens beste spiss til å bevege seg

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tar av seg hatten for det Braut Haaland presterte før 20-åringen måtte av banen med skade.

– Dette føyer seg inn i rekken av fantastiske prestasjoner for 20-åringen, og prisen stiger og stiger for hver eneste kamp han spiller. Alfie og Raiola skal få det hektisk på telefonen fremover, sier han.

Mathisen beskriver Braut Haalands to scoringer i kampen som praktfulle.

– Braut Haaland kan score mål på alle mulige måter, og skuddet hans på 1-0 er praktfullt. Det går riktignok via en motspiller, men det er veldig vanskelig å avslutte tilbake igjen i det hjørnet slik han gjør. Selv en toppkeeper som Neuer blir overrasket over at en slik kanonkule kommer i det hjørnet, konstaterer TV 2-eksperten.

Og legger til:

– På 2-0 ser vi nok en gang at Braut Haaland er verdens beste spiss til å bevege seg i motstanderens felt. Det er perfekt timet, og han har så mye kraft og fart i bevegelsene at han er umulig å stoppe når han får den rette pasningen.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller trodde knapt det han så da Braut Haaland sjokkerte Bayern München i åpningsminuttene av kampen.

– Jeg sitter alene i sofaen og måper og ler. Han har et killer-innstinkt og en målteft maks et par andre i verden matcher. Forsvarsspillerne på fjorårets soleklart beste lag ser redde ut for ham, og jeg forstår dem godt, slo TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller fast til TV 2 etter Braut Haalands to scoringer før ni minutter var spilt.

Erling Braut Haaland har nå scoret 45 mål og elleve assists på 46 kamper for Dortmund siden han kom til klubben i januar 2020.

Borussia Dortmund stod med 2-24 i målforskjell på de fem siste bortekampene mot Bayern München i Bundesliga før lørdagens gigantoppgjør på Allianz Arena. Lørdag ble det 2-4-tap og en forverring av statistikken.

Bayern München står med åtte strake seriegull i Bundesliga og de er også i førersetet denne sesongen. Men Bayern ligger bare to poeng foran RB Leipzig på andre etter 4-2-seieren mot Dortmund.

At halftime it’s @ErlingHaaland 2 @lewy_official 2. The old-timer versus the whippersnapper. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) March 6, 2021

Braut Haaland-show

Etter snaut drøye 60 sekunders spill fikk Erling Braut Haaland ballen utenfor 16-meteren. Jærbuen dundret ballen i lengste hjørnet fra rundt 20 meters hold og sendte Dortmund rett opp i ledelsen. Det var Braut Haalands 18. fulltreffer i Bundesliga hittil denne sesongen.

Etter drøye åtte minutters spill scoret Haaland igjen. Han dukket opp på rett sted til rett tid foran mål, og satte effektiv inn innlegget fra Thorgan Hazard i mål fra kloss hold – nordmannens 19. ligamål for sesongen.

– Jeg er nesten tom for ord. Vi må bare sette ham i klassen til Ronaldo og Messi, og begynne å kommentere ham ut i fra det, og rett og slett forvente mål i hver kamp, mente Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Lewandowski presenterte seg

I det 26. minutt presenterte Bundesligaens suverene toppscorer Robert Lewandowski seg.

Leroy Sane fant polakken i feltet. Fra kloss hold fikk toppscoreren en enkel oppgave med å sette inn Bayern Münchens reduseringsmål.

To minutter fikk Bayern München straffe. Kingsley Coman ble felt på kanten av 16-meteren, og hjemmelaget ble tildelt straffespark etter at dommeren sjekket med VAR.

Lewandowski var sikkerheten selv fra ellevemetersmerket. Iskaldt satte han inn 2-2-scoringen. Dermed gikk lagene til pause med 2-2, etter to scoringer fra Braut Haaland og to av Lewandowski.

I begynnelsen av andre omgang var det lenge en «stillingskrig» mellom de to gigantene i tysk fotball.

Men etter én times spill måtte tomålsscorer Erling Braut Haaland forlate banen med skade. Han skadet seg noen minutter tidligere i en duell med Boateng. Steffen Tigges kom inn for nordmannen.

I det 70. minutt måtte Boateng ut med skade for Bayern München. Inn kom Javi Martinez.

Bayern München jaget vinnermålet og lyktes med å snu 0-2 til 4-2. Rett før slutt ordnet Leon Goretzka 3-2-scoringen for Bayern, før Lewandowski fullførte sitt hat trick da han satte inn 4-2-scoringen for hjemmelaget.

Haaland beundrer rekordjagende Lewandowski

Robert Lewandowski landet på 34 seriemål for Bayern forrige sesong og det var rekord for den polske landslagsspilleren i Bundesliga.

Denne sesongen har imidlertid 32-åringen vært enda hetere.

Hittil har Bayern Münchens målmaskin scoret 31 mål på 24 kamper etter oppgjøret mot Dortmund, og sesongen kan ende med ny rekord. Legendariske Gerd Müller har scoringsrekorden i Bundesliga med 40 scoringer fra 1971/72-sesongen. Fortsetter Lewandowski med samme scoringssnitt i de ti siste seriekampene denne sesongen, så slår han den utrolige målrekorden til Müller.

I et intervju før kampstart snakket Erling Braut Haaland om sin beundring for Lewandowski.

– Den mannen der, han er «galen». Det er jo sånn at scorer jeg et mål, og er et mål nærmere ta ham igjen, så scorer han hat trick som en daglig greie i neste kamp. Det er så gale det han holder på med, sa han i et intervju med Viasat før storkampen i Bundesliga.