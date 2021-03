Sang på D.D.E-slager – her får Johaug en herlig hilsen fra Brøndbo

Therese Johaug kronet et fantastisk mesterskap med «XL-1 og rætt i koppen».

Therese Johaug var i en helt egen klasse på lørdagens 30 km i VM. 32-åringen smadret konkurrentene og vant med over to og et halvt minutt.

– Kanskje vi må sende Johaug opp i herreklassen, uttalte Heidi Weng til TV 2.

Johaug hadde god tid til å nyte de siste kilometerne. Så god tid at hun sang D.D.Es «Det går likar no» på vei mot mål.

– På toppen på sisterunden var Lotta (Udnes Weng) og Anna (Svendsen) på en sekunderingspost. De hadde med seg en høytaler og spilte D.D.E på toppen. Da måtte jeg synge litt med, smiler Johaug.

Bjarne Brøndbo fikk med seg Johaug-stuntet og har sendt en videohilsen til skistjernen.

Se Brøndbos videohilsen øverst!

– Gratulerer med tidenes mest soleklare VM-gull. Det er artig for oss i D.D.E at «Det går likar no» blir sett i den sammenhengen. Det finnes kanskje ingen anledning som er bedre enn akkurat når du vet at «nå har jeg gjort det», sier Brøndbo.

Johaug ler godt når hun ser Brøndbos videohilsen.

– Det var veldig hyggelig.

– Det er ikke verst å få hilsen fra Bjarne Brøndbo, smiler Johaug.