La du merke til tabben?

Mange har nok benket seg foran skjermene for å heie på Norge i ski-VM denne lørdagen. Mellom rennene gjester tidligere sportsutøvere, eksperter og diverse kjendiser VM-studio på Marienlyst for å diskutere utøvernes prestasjoner og vinnersjanser.

I dag er Erik Solbakken på plass i studio, og det kan se ut til at han har mistet noe på gulvet. Ved føttene hans ligger det nemlig en snusboks.

Til God kveld Norge sier han: «Her har God kveld Norge virkelig klart å snuse opp en real TV-tabbe. Vil verken bekrefte eller avkrefte at jeg er eieren av selve boksen. Men registrerer at den noe finurlig ligger med advarselen opp, som i så måte må sies å være en genial måte å kommunisere til yngre seere at snus ikke er greit».

Uvisst hvordan boksen dukket opp

NRK forklarer at de hele tiden jobber i høyt tempo i VM-sendingene sine, der de hyppig skifter mellom studio i Oslo og innhold fra teamet deres i Oberstdorf i Tyskland. De sier det er uvisst hvordan boksen dukket opp på gulvet.

– Her gar det nok gått såpass fort unna at vi ikke oppdaget dette i tide, sier Mads Håby, prosjektleder for VM.

Selv om boksen ligger ved føttene til Solbakken kan det ikke slås fast at han er boksens rette eier. Sammen med programleder Ida Nysæter Rasch (37), var tidligere kombinertløper Fred Børre Lundberg (51) og tidligere skiskytter og sportskommentator Ole Kristian Stoltenberg (44) også til stede i studio.