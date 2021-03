Hundrevis demonstrerer mot koronatiltak i Stockholm

Minst én politibetjent er skadd under demonstrasjonen, melder Aftonbladet.

Demonstrasjonen på Medborgarplatsen er i strid med smittevernreglene, som bare tillater at åtte personer samler seg til arrangementer utendørs i den svenske hovedstaden.

Demonstrantene i sentrum av Stockholm fulgte ikke umiddelbart politiets oppfordring om å forlate plassen. Men etter hvert begynte de å marsjere mot Kungsträdgården, melder Aftonbladet.

Minst ti personer er ført bort av politiet, ifølge avisa.

Svenske aviser skriver at det er kaotisk på stedet. Ifølge en av Expressens fotografer blir motstanden mot politiet stadig større.

– Det har blitt ekstremt opprørt stemning, sier Alex Ljungdahl.

MOT: Hundretalls personer demonstrer mot koronarestriksjonene i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery /TT / NTB AVBRYTE: Politiet har prøvd å avbryte demonstrasjonen en rekke ganger. Foto: Henrik Montgomery /TT / NTB

Demonstrasjonen blir arrangert av organisasjonen Frihet Sverige. De mener koronarestriksjonene er et angrep mot folks frihet og krever dem avviklet.

På bannerne står det blant annet skrevet «selvsensur», «svensker er syke», «stopp 5G» og «propaganda er det virkelige viruset».

Politiet opplyste på forhånd at markeringen kunne holdes, men at den ville bli oppløst dersom flere enn åtte personer samlet seg.

Et stort politioppbud møtte fram på Medborgarplatsen til demonstrasjonen. Rundt 1.000 personer hadde meldt seg på arrangementet kalt «Tusenmannamarschen» via Facebook. Nyhetsbyrået TTs reporter på stedet anslår at omkring halvparten møtte opp.

Demonstrantene ropte slagord som «Frihet, Sverige» og «Vi har fått nok».