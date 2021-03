Går utenom EU for å sikre vaksiner

EU får stadig kritikk for å være en flaskehals for vaksineutrullingen. Flere EU-land sikrer seg nå vaksiner som ennå ikke har blitt godkjent av det europeiske legemiddelverket.

På søndag ble Ungarns statsminister, Viktor Orbán, vaksinert mot koronaviruset med den kinesiske Sinopharm-vaksinen.

Dette til tross for at vaksinen ikke har blitt godkjent av det europeiske legemiddelverket EMA.

VAKSINERT: Orban la ut videoen av vaksinasjonen på sin egen Facebook-profil. Foto: Via AP

Ungarn har imidlertid gitt en nødgodkjenning til Sinopharm-vaksinen, og har allerede mottatt 550.000 doser av vaksinen, samtidig som at ytterligere 4,5 millioner doser vil ankomme landet før utgangen av mai.

Ungarn har også godkjent bruk av den russiske Sputnik-vaksinen.

Orban har selv rettet kritikk mot EU, som han mener bruker for lang tid på å godkjenne og handle koronavaksiner.

– Hadde det ikke vært for den russiske og den kinesiske vaksinen, så hadde vi hatt store problemer, sa Orban tidligere denne uken.

Nå gjør flere andre EU-land som Ungarn.

Kinesisk vaksine

På torsdag fortalte Tsjekkias president Miloš Zeman at han både har kontaktet den russiske presidenten Vladimir Putin og den kinesiske presidenten Xi Jinping, med et mål om å handle vaksiner til Tsjekkia.

Den russiske ambassaden forsikret Zeman om at Tsjekkia ville få sin første leveranse av Sputnik-vaksinen i løpet av noen dager. En talsperson har også uttalt at Tsjekkias ambassade i Beijing har fått positive signaler fra Kina, om at Tsjekkia også kan vente seg vaksiner derfra.

Polens president Andrzej Duda har også vært i samtaler med Xi Jinping om kjøp av Sinopharm-vaksinen.

Under en pressekonferanse på onsdag så frarådet imidlertid landets helseminister Adam Niedzielski å bruke Sinopharm-vaksinen før landet vet mer om vaksinens effektivitet. Han la samtidig til at den polske regjeringen foreløpig ikke har bestemt seg.

Regjeringskonflikt

SINOPHARM: Polens president Andrzej Duda og Tsjekkias president Milos Zeman har begge forhørt seg om Sinopharm-vaksinen. Foto: Foto: Ondrej Deml/AFP

Slovakia ble det andre EU-landet i rekken som kjøpte doser av Sputnik-vaksinen, en beslutning som skapte stor konflikt innad i den slovakiske regjeringen.

Statsminister Igor Matovic holdt nemlig vaksineavtalen hemmelig, inntil at de første 200.000 dosene landet i Slovakia på mandag.

Visestatsminister Veronika Remisova sa at hun var positiv til å bruke alle tilgjengelige vaksiner, men at hun ikke ville godta bruk av Sputnik-vaksinen før EMA eventuelt godkjenner den.

Den slovakiske legemiddeldirektøren Zuzana Batova sa at det ville være «veldig risikabelt» å bruke vaksinen.

TALE: Slovakias statsminister Igor Matovic taler her sammen med landets helseminister Marek Krajci, med landets første Sputnik-leveranse i bakgrunnen. Foto: Peter Lazar/AFP)

Utenriksminister Ivan Korčok (SAS) sa på sin side at Sputnik-vaksinen er et «russisk virkemiddel i deres krig mot Vesten».

Matovic svarte at vaksinasjonen i Slovakia vil gå 40 prosent fortere med de rundt 2 millioner vaksinedosene som landet vil få før utgangen av mai, og at vaksinering ikke handler om politikk, men om å redde liv.

Kritikk

I forkant av vaksinemøtet mellom Israel og EU-landene Østerrike og Danmark, så rettet Frankrikes utenriksdepartement kritikk mot EU-land som finner vaksineløsninger utenfor EUs samarbeid.

– Den mest effektive løsningen for å møte vårt vaksinebehov, må forbli innenfor det europeiske rammeverket. Det er dette som garanterer solidaritet mellom medlemslandene, noe som er mer prekært enn noensinne, stod det i uttalelsen fra departementet.

EU-kommisjonen har foreløpig ikke kommentert hvorvidt det er mulig for medlemsland å handle vaksiner utenfor samarbeidet.

Ikke aktuelt i Norge

I løpet av uken har flere medier satt spørsmålstegn ved om regjeringen kunne ha gjort mer for å sikre Norge flere vaksinedoser.

– Ved å la Norge delta i EU-landenes vaksinesamarbeid har medlemslandene fått et land ekstra å dele dosene på. Det vil være uklokt av Norge å gå bak ryggen til de andre landene i Europa og forsøke å skaffe oss flere vaksiner på egen hånd, når EU-landene viser oss en slik solidaritet, sa statssekretær Saliba Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helseminister Bent Høie har også gjentatte ganger sagt at det ikke finnes ledige vaksiner som Norge kan kjøpe, og at det er manglende produksjonskapasitet som bremser vaksineutrullingen.

