Espen (28) måtte gå med én «rumpeball» etter operasjon i Tyrkia: – Jeg skulle brukt hodet

I februar i fjor fulgte TV 2 Espen da han fikk operert inn implantater i sine rumpeballer på en klinikk i Istanbul i Tyrkia. Han fikk flere advarsler om mulige komplikasjoner og multiresistente bakterier, men valgte likevel å fullføre operasjonen.

To uker etter operasjonen måtte 28-åringen bli hasteinnlagt på Rikshospitalet og fjerne det ene rumpeimplantatet.

ANGRER: Espen og reporter ser tilbake på reportasjen fra da han var i Tyrkia og opererte rumpen. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

– Jeg skulle tilbake til Istanbul for å legge inn implantatet på nytt, men så kom korona. Derfor måtte jeg gå med ett implantat i rumpeballen i over et halvt år, forteller Johnsen når TV 2 møter ham på Finnsnes.

Totalt syv operasjoner

I oktober valgte Espen å dra tilbake til Istanbul for å legge inn implantatet på nytt, men det gikk ikke bra denne gangen heller. Kroppen frastøtte implantatet flere ganger.

Sammenlagt har derfor Espen måttet gå igjennom syv operasjoner i underkant av ett år - på grunn av korrigering og infeksjoner.

– Jeg angrer veldig mye. Om jeg hadde visst at dette skulle skje, hadde jeg heller brukt året på å trene meg til drømmerumpen - istedenfor å gå gjennom det marerittet jeg har vært igjennom.

– Men du fikk jo beskjed før operasjonen om at det var 30 prosent sjanse for at dette kunne gå galt?

IMPLANTAT: Espen forteller at han er glad for at implantatet er ute, og at det har skapt store problemer for ham. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

– Det gjorde jeg. Jeg tenkte dessverre i god trod om at jeg ikke skulle være en av dem, men det ble jeg til slutt.

– Så operasjon ble ingen enkel løsning?

– Nei. Da er det enklere å gå på et treningssenter og jobbe for kroppen istedenfor å ta det man tror er en enkel løsning.

– Angrer du på dette fordi det gikk som det gikk? Eller angrer du fordi du faktisk mener at man heller kan trene seg til en bedre rumpe?

– Jeg er faktisk litt usikker. Det kan hende jeg hadde angret om det hadde gått bra, men jeg angrer fordi jeg nå innser at det var et veldig risikofylt inngrep. Jeg så ikke alvorligheten i det før jeg var midt i det selv.

– Manipulativ markedsføring

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange nordmenn som drar til utlandet for å operere. Spesialist i plastisk kirurgi, Bjørn Tvedt, advarer mot operasjoner i utlandet - blant annet på grunn av manglende sikkerhetsnett.

– Hvis man blir syk, eller får en blødning eller infeksjon, så vil vanligvis ikke reiseforsikringen gjelde. Det samme gjelder Norsk pasientskadeerstatning, forteller Tvedt.

– Det mest problematiske er kommunikasjonen og oppfølgningen. Kirurg og pasient skal ha fellesforståelse. All kirurgi krever oppfølgning, men det er vanskelig å få til i utlandet.

Spesialisten peker på særlig én viktig ting:

– Det er ikke uvanlig med manipulativ markedsføring på sosiale medier. Klinikkene viser gjerne før- og etterbilder, men det mange ikke vet, er at det ofte er flere operasjoner mellom disse bildene.

– Skulle brukt hodet

Tilbake til Finnsnes sitter Espen igjen med store komplikasjoner etter operasjonene i Tyrkia.

– Jeg har hatt en del infeksjoner og ujevnheter etter jeg fjernet implantatet. Nå har det kommet arr midt på rumpesprekken, så jeg sitter igjen med et merke etter alt jeg har gjort, forteller han.

TRENING: Espen har bestemt seg for å trene til drømmerumpen. Foto: Rano Tahseen / TV 2

– Akkurat nå er jeg glad for at implantatet er ute og at dette er over. For dette har virkelig skapt masse problemer for meg.

– Noen vil jo kanskje si at det var selvforskyldt fordi du faktisk fikk beskjed fra legen om at dette kunne gå galt?

– Ja. Jeg vil si at alle kan gjøre feil og ta feile vurderinger. Og at man lærer for hver dag som går.

Espen har bestemt seg for å trene seg til drømmerumpen. Med en ødelagt rumpe og en dyrekjøpt erfaring rikere, har 28-åringen en viktig oppfordring å komme med:

I TYRKIA: Noen uker etter at han kom hjem til Norge, revnet Espens drømmerumpe. Foto: Rano Tahseen / TV 2

– Jeg angrer på at jeg ikke sa nei. Jeg skulle brukt hodet og tenkt fornuftig, men jeg var så utrolig innstilt på å ville ha den rumpen. Hadde jeg visst utfallet nå, hadde jeg selvfølgelig aldri gjort dette. Derfor vil jeg nå advare andre og be dem tenke seg godt om, avslutter han.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med den aktuelle klinikken for en kommentar.