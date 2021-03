Kaffekjedes ansatte endret datomerking for å selge mer

Både tidligere og nåværende ansatte ved den britiske kaffekjeden Caffè Nero innrømmer til The Times at de aktivt har endret utløpsdatoen på kafeens produkter.

The Times skriver at seks tidligere og nåværende ansatte innrømmet å ha endret datomerkingen, mens 17 av de spurte var bevisst på praksisen.

Ifølge de ansatte, så var det et press på kafeene om kaste så lite mat som mulig, samtidig som at de til enhver tid skulle ha et et komplett utvalg av sine varer tilgjengelig.

Avisen skriver også at kafeenes daglige ledere var opptatt av å bli utdelt bonuser, for å kompensere for en relativt lav lønn.

Caffè Nero har over 800 kafeer fordelt på 11 land.

Etterforskning

The Times skriver også at de 23 tidligere og nåværende ansatte svarte at de ikke hadde hørt om praksisen.

Det britiske mattilsynet har likevel startet en etterforskning i forbindelse med avsløringen.

Få klager

Kaffekjedens advokat sier at det hver måned ble gitt instrukser til kafeene om å ikke endre datomerkingen, og at dette også er noe de ansatte blir informert om under opplæringen.

– I løpet av de 24 årene som Caffe Nero har eksistert, så har vi aldri godtatt dette. Det er ingen i ledelsen som ville ha gått god for denne praksisen, sier advokaten.

Advokaten bekrefter at kjeden er opptatt av å unngå å kaste mat. Han sier imidlertid at kafeene pleier å selge unna mat som nærmer seg utgått dato mot slutten av arbeidsdagen.

Kaffekjeden opplyser også om at kjeden bare har registrert om lag 20 klager på maten hvert år, de siste tre årene.