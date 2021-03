Heidi Weng avsluttet råsterkt og sørget for dobbelt norsk på tremilen.

Weng rykket i den siste motbakken og fikk ristet av seg både Ebba Andersson og Frida Karlsson. Sistnevnte nærmet seg igjen på oppløpet, men Weng holdt unna og sikret sølvet.

– Jeg har liksom aldri flaks. I dag var det bare flaks, sier en rørt Weng til NRK.

– Jeg hadde bestemt meg at jeg skulle være først i bunnen av bakken. Jeg vet at min styrke er oppover. Jeg ble stiv etter vi falt underveis. Men heldigvis gikk det bra, sier 29-åringen som endte 2:34 bak suverene Johaug.

For det var langt fra enkelt å sikre sølvet. Etter 20 kilometer gikk Weng i bakken etter at Ebba Andersson dro med seg både hun og Karlsson i fallet i en utforkjøring.

– Jeg fikk skrubbsår, men det er null stress. Jeg syns synd på Ebba. Både jeg og Frida kjørte over henne.

– Det er ingen sin feil. Det lugget. Ebba tryner, så jeg og Frida satser på venstre begge to. Så tryner Frida, da var det bare å legge seg ned. Jeg så litt mørkt på det da fallet skjedde, men vi kom oss opp igjen og det gikk bra, sier Weng til TV 2.

Mye tyder på at det var Karlsson som ble mest preget av fallet. Hun så ut til å ha store smerter i armen etter målgang. Svensken ble kjørt bort i ambulanse og var ikke å se på pallen etter rennet.

– Du trøstet Frida?

– Ja, jeg vet selv hvor irriterende det er. Da er det best å la helsepersonell gjøre noe, men jeg ga henne et klapp på hodet, så får vi håpe det går bra, sier Heidi Weng til TV 2.

Etter et år med mye motgang forteller Weng at torsdagens stafett ga henne sårt tiltrengt selvtillit.

– Tårene rant

Treneren er klar på at sølvet betydde mye. Det ble emosjonelt da dobbelt norsk ble et faktum.

– Tårene rant da Heidi gikk i mål til 2. plass. Hun har hatt litt stang ut i starten her, men nå har hun levert to knalløp, sier Ole Morten Iversen til TV 2

Lagvenninnene var også glad for at Weng endelig fikk skikkelig uttelling i et individuelt renn.

– Jeg unner Heidi denne medaljen. Jeg visste hun var god nok for medalje. Når jeg kom i mål og så at hun hadde tatt sølv ble jeg utrolig glad, sier Tiril Udnes Weng.