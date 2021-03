Arsenal felt av utrolig tabbemål

Den utskjelte spilleren igjen under lupen. – To poeng skylt ned i toalettet, konkluderer TV 2s ekspert.

Burnley-Arsenal 1-1

Arsenal fikk en pangstart i den tøffe bortekampen på Turf Moor. Pierre-Emerick Aubameyang ble satt opp i favorittposisjonen ute til venstre.

Gaboneren skar innover med et par lekre dragninger, og sendte Arsenal i ledelsen etter bare åtte minutter. Like før pause ga gjestene fra London bort ledelsen.

Arsenal forsøkte å spille seg ut bakfra. Granit Xhaka mottok ballen fra keeper Bernd Leno i egen boks.

Tas i forsvar

Sveitseren, som til tider har fått det glatte lag for sine feil, spilte ballen rett i hoften på Burnley-spiss Chris Wood. Da stod det 1-1 på Turf Moor.

Arsenal-manager Mikel Arteta tar sin utskjelte elev i forsvar.

– Vi ga dem et mål. Det kan skje i fotball, men jeg krever at vi spiller på den måten vi gjør. Det første målet vi scoret starter hele veien fra Bernd, sier Arteta til BBC.

Spanjolen mener at det er risiko for sjanser imot også når man spiller ballen langt.

– Den eneste sjansen Burnley hadde, var etter et langt utspark fra Bernd. Så man må vite når man skal gjøre det, forklarer Arsenal-sjefen.

God forklaring bak spilletiden

Erik Thorstvedt konkluderer med at Xhaka forsøkte å chippe ballen over Wood. TV 2-eksperten mener at sveitseren i akkurat det tilfellet burde spilt ballen tilbake til keeperen.

Til tross for flere fete sjanser sløst bort sent i kampen, ble blemmen stående igjen som skylden til Arsenals poengtap.

– De kaster det vekk selv. Og det er enkelt å peke på her. De gir fra seg den scoringen, og da gir de bort kontrollen i kampen. Dette er to poeng rett og slett skylt ned i toalettet, konstaterer Thorstvedt.

Han mener imidlertid at det er en god forklaring bak at sveitseren stadig får spilletid.

– Det skjer mye rart med Xhaka. Så er det andre ting som er veldig bra, som gjør at han settes utpå der hver eneste gang. Hadde han vært en fullstendig rævva fotballspiller, hadde ikke disse managerne gjort det, mener den tidligere Tottenham-målvakten.

TV 2s eksperter pekte også på at Arsenals strategi er å spille seg ut bakfra. Derfor medfører det alltid en risiko for slike blemmer. Bernd Leno er enig.

– Det var veldig uheldig for Granit, men det skjer. Det er alltid en risiko å spille oss ut bakfra, men det er stilen vår. Jeg tror vi har mer enn nok situasjoner der det funker i vår favør, sier Arsenal-keeperen til BBC.

Ødegaard startet igjen

Martin Ødegaard fikk enda en kamp fra start av manager Mikel Arteta. Drammenseren fikk sin femte start i løpet av de seks siste kampene.

I første omgang var han nær en assist da han fant Thomas Partey, men sistnevntes avslutning snek seg over mål. Etter en drøy time ble han tatt av til fordel for Alexandre Lacazette.

– Han gjør en OK, men litt rolig match, kanskje. Han greier ikke å prege kampen så veldig mye, sier Thorstvedt om drammenserens kamp.

22-åringen har ved enkelte anledninger fått vist frem overblikket, men står stadig uten mål eller assist for sin nye klubb.

– Dess flere kamper som går uten at han får tellende resultat når det kommer til målpoeng, er ikke det noe veldig positivt for ham, konstaterer han.

Ekspertenes analyse av 22-åringens første omgang kan du se her: