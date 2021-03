Detaljene som gjør det omstridte intervjuet så spektakulært

Det er knyttet stor spenning til Harry og Meghans store intervju, som har rukket å skape debatt allerede før det skal sendes på søndag.

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen mener intervjuet er helt spektakulært.

– Dronning Elizabeth har aldri gjort et intervju noensinne, forklarer han.

Norén Isaksen poengterer at i Norge ville det vært uvanlig med en kongelig som ikke lot seg intervjue.

– Jeg kan ikke se for meg at kong Harald hadde klart å bonde med det norske folk hvis han aldri hadde gitt noe annet enn taler, sier Norén Isaksen.

Dyrket konflikt i pressen

KAOS: Det stormer rundt det britiske kongehuset om dagen. Foto: Matt Dunham

Kongehuseksperten mener det ellers er vanskelig å sammenligne det britiske kongehuset med den norske kongefamilien. Han tror ingen intervjuer i Norge kan sammenlignes med den typen som har dukket opp i Storbritannia, der man har dyrket en konflikt i lang tid.

Samtidig mener han det kan se ut til at Meghan ikke har visst helt hva hun har gått til.

– Prins Harry har vært opptatt av at Meghan ikke skal bli utsatt for det samme som han ble gjennom oppveksten. Det er veldig forståelig, men det virker som at han har gjort en altfor dårlig jobb i å forberede henne på hva hun har begitt seg ut i, mener Norén Isaksen.

Han forklarer at Harry skal ha reagert sterkt på at William spurte han om han var sikker på at han hadde tenkt gjennom forholdet og at det ikke gikk for fort.

– Det er en grunn til at William ventet i ni år for å gjøre Kate vant til livet. Det virker som at Harry og Meghan går i samme felle som Diana ved å ta ting offentlig i stedet for internt, sier Norén Isaksen.

– Pleier ikke å gå bra

Det er i følge kongehuseksperten særlig tre årsaker til at det kommende intervjuet er, og kan bli, svært omstridt.

– Det ene er at det ikke er veldig positivt for kongehusets posisjon at man dyrker en konflikt i offentligheten, slik som man har gjort en stund nå, sier Norén Isaksen.

Den andre årsaken han nevner er at det har vært mye konflikt og kontroverser det siste året som har bygget opp til nettopp et intervju som dette.

– Interessen har blitt større siden det i over ett år har vært rykter. Det har både vært snakk om et dårlig forhold mellom Meghan og Kate, men også William og Harry. Dette har skjedd gjennom rykter, kilder og halvautoriserte bøker, men nå kommer de faktisk ut og snakker selv, forklarer kongehuseksperten.

– Det tredje er som nevnt at det er ikke så ofte kongehuset gjør slike intervjuer, og når de har gjort det har det ikke pleid å gå så veldig bra, sier Norén Isaksen.

Fikk gjennomgå etter BBC-intervju

For selv om dronning Elizabeth aldri har gjort et slikt intervju, er det likevel ikke første gang det britiske kongehuset skaper overskrifter gjennom svært omstridte intervjuer. To av dronningens sønner, og hennes avdøde svigerdatter prinsesse Diana, har gjort intervjuet som har endt katastrofalt for kongehuset.

Prins Andrew fikk i 2019 gjennomgå i britiske aviser etter at han i november ga et langt intervju til BBC der han svarte på påstander om at han skal ha seksuelt utnyttet en 17-åring.

TRAKK SEG: Prins Andrew trakk seg fra alle kongelige plikter etter at han i et intervju med BBC forsvarte sitt venskap med Epstein. Foto: John Thys / NTB

Prinsen forsvarte også sitt vennskap med avdøde Jeffrey Epstein, men kunngjorde samme år at han trakk seg fra alle kongelige plikter.

– Dette var et helt tonedøvt intervju, der han viste null sympati for ofrene. Dermed måtte han trekke seg fra alle sine kongelige oppdrag på ubestemt tid, sier Norén Isaksen.

Andrew har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Virginia Giuffre. Den amerikanske kvinnen sto fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Åpnet opp om utroskap og skilsmissen

Både prins Charles og prinsesse Diana gjorde omstridte intervjuer. I 1994 ga prins Charles et intervju der han skulle snakke om at det var 25 år siden han hadde blitt innsatt.

– Det eneste folk husker er derimot at han sa han hadde bedratt Diana med Camilla, forteller kongehuseksperten.

Året etter gjorde prinsesse Diana det samme, da hun stilte opp i det som ble et verdenskjent intervju med BBC og journalist Martin Bashir, to år før sin tragiske død.

I det sjokkerende TV-intervjuet, som ble vist på 23 millioner TV-er, åpnet hun opp om den offentlige og sjokkerende skilsmissen fra prins Charles, og fortalte om både sin egen og ektemannens utroskap. Hun stilte også spørsmål ved hvorvidt prins Charles burde bli konge etter sin mor.

VERDENSKJENT INTERVJU: Prinsessen av Wales' intervju med BBC-programmet Panorama i 1995 vekket stor oppsikt. Prinsesse Diana døde i en trafikkulykke i Frankrike i 1997.

– Det var tre av oss i ekteskapet, så det var litt folksomt, uttalte hun i intervjuet.

Skilsmissen mellom prinsesse Diana og prins Charles skjedde i desember 1992, og preget også livene til sønnene prins William og prins Harry.

Stiller for første gang

Hertugparet har lenge hatt et trøblete forhold til det britiske kongehuset, og nå stiller de til intervju for første gang etter at de trakk seg fra sine kongelige plikter.

Det var i januar i fjor at prinsen og kona Meghan (39) kunngjorde at de trakk seg fra sine kongelige oppgaver for å leve et mer normalt familieliv.

Prins Harry (36) har fortalt at han trakk seg fra sine kongelige oppgaver fordi den britiske pressen var «giftig» og skadelig for hans mentale helse.

Søndag blir det mye omtalte intervjuet sendt av den amerikanske TV-kanalen CBS.

I Norge sendes det på TV 3 mandag.