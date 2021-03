Superbloggeren avslører gladnyhet

Den svenske influenseren Kenza Zouiten Subosic (29) avslører på Instagram at hun har blitt mamma for andre gang.

I fjor høst kunne én av Sveriges største bloggere og influensere Kenza Zouiten Subosic og ektemannen Alex Subosic fortelle at de ventet sitt andre barn.

Nyheten kom kun et drøyt år etter at deres første sønn Nikola kom til verden i juni 2019.

«Din mor, far og storebror venter på deg! Vår lille familie vokser! ❤️», skrev hun da.

– Lillebror er her

Lørdag formiddag kunne superbloggeren avsløre for sine 1,8 millioner følgere at sønnen har kommet til verden. Med et bilde fra sykesenga forteller influenseren at fødselen fant sted fredag.

– Lillebror er her!, står det i innlegget.

– Vi ga aldri opp

Den populære influenseren har vært åpen om at hun og ektemannen Alex hadde store utfordringer rundt den første graviditeten. Det viste seg at hun hadde få egg igjen, i tillegg til at eggstokkene var i ferd med å stenge seg og slutte å produsere hormoner nesten 20 år for tidlig.

Paret forsøkte flere runder med kunstig befruktning, før hun endte opp med å bli gravid naturlig.

«Om jeg skal være ærlig, var vi ikke sikre på om dette noensinne skulle hende med oss. Men vi ga aldri opp, mistet aldri håpet og sluttet aldri å kjempe for vår drøm», skrev hun den gang på sin blogg.