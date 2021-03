Svensk nettsted: Zlatan gjør landslagscomeback

Nettstedet hevder at det har flere ulike kilder på at Zlatan-comebacket er reelt. Ryktene om en Sverige-retur har gått i lang tid.

Den 39-årige stjernespissen ga seg på landslaget etter EM i 2016. Det siste året har han vist svært gode takter for AC Milan i Italia.

Sverige innleder VM-kvalifiseringen hjemme mot Georgia 25. mars. Tre dager senere venter Kosovo på bortebane. Svenskene skal også ha en treningskamp mot Estland.

– Troppen tas ut 18. mars. Så får vi se hvordan det ser ut da, sier det svenske landslagets administrative sjef Stefan Pettersson.

Ibrahimovic er for tiden ute med en lårskade. Ifølge flere medier kan veteranen gå glipp av åttedelsfinalen i Europaligaen mot Manchester United.

Tidligere i vinter hintet Zlatan om at en landslagsretur kunne være i emning. Siden den gang har angriperen møtt Sveriges landslagssjef Janne Andersson i Milano.

– Da Zlatan åpnet opp for spill på landslaget, så føltes det naturlig og viktig å diskutere dette så snart som mulig. Jeg er glad for at vi lyktes med å få til et møte så raskt, har Andersson tidligere uttalt til Expressen.

