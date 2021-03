Andrine Hegerberg: – Det traff meg ganske hardt

– Man skal ha hjelp til alt. Det er litt drygt. Hver ting jeg får til alene nå er en seier, sier Andrine Hegerberg til TV 2.

På denne tiden av året pleier 27-åringen å toppe formen mot sesongstart, men for åtte uker siden ble det stopp.

Nå er fotballskoene og vinnerskallen i Roma byttet ut med krykker og tålmodighet i Oslo.

– Jeg feirer snart ti års jubileum som utenlandsproff. Det feirer jeg i Norge med et ødelagt kne. Det var ikke akkurat det jeg så for meg, forteller Hegerberg.

POSITIV: Andrine Hegerberg står foran en lang skadeperiode og bruker fritiden på andre prosjekter. Foto: Frode Sunde

Var i sjokktilstand

Etter juleferien hjemme med familien, pakket utenlandsproffen baggen med majones og brunost. Hun satte kursen tilbake mot Italias hovedstad.

Både hun og lagvenninnene har satt ekstra stor pris på fotballen etter at koronaviruset brøt ut.

Men på trening 8. januar tar Hegerberg en vending mot venstresiden og føler at foten sitter fast i kunstgresset. I sidesynet ser hun kneet skli ut av posisjon. Da skjønner hun med en gang at noe er galt.

– Det første jeg sa var at «det er korsbåndet». Jeg ble liggende lenge uten at folk fikk røre meg. Fysioterapeuten skulle gi meg is-spray, men jeg nektet å slippe kneet, så jeg ble helt frossen på fingrene.

Etter en MR-undersøkelse ble det konstatert en skade på menisken og fremre korsbånd var røket.

– De to første dagene var jeg i sjokktilstand. Jeg forholdt meg ganske rolig og tenkte at dette går bra.

Men et par dager senere offentliggjorde klubben skaden i media.

VELLYKKET OPERASJON: Andrine Hegerberg måtte operere både korsbånd og menisk for 6 uker siden. Foto: Frode Sunde / TV 2.

– Da kjente jeg at jeg bare ville grave meg langt ned og ikke ha kontakt med folk. Alle meldinger og responsen jeg fikk var veldig hyggelig, men veldig overveldende.

– Det ble mer virkelig da det ble offentlig?

– Ja, jeg skal være ærlig og innrømme at det traff meg ganske hardt. Da ble jeg liten i noen dager. Så tok vi beslutningen om at jeg skulle dra hjem.

Dro hjem til Norge

Sammen med klubben og støtteapparatet bestemte hun seg for å reise hjem til Norge for operasjon og opptrening, og for å ivareta det mentale.

– Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, for det er godt å ikke ha noe fotball rundt meg. Det holder å se folk springe i gatene og gå på skiturer.

I 2012 fulgte Hegerberg proffdrømmen og dro til Tyskland. Hun har også spilt i Sverige, England og Frankrike før overgangen til italiensk fotball sommeren 2019.

Det første 27-åringen fikk beskjed om fra fysioterapeuten på Olympiatoppen var:

«Du må legge vekk den idrettsutøver-mentaliteten om å pushe deg selv.»

NY HVERDAG: Andrine Hegerberg er glad for tiden hun nå får hjemme i Oslo med nære og kjære Foto: Frode Sunde / TV 2.

– Det har nesten vært den største utfordringen. Det er noe man har levd ved siden man var ungdom: pushe seg selv og være hundre prosent fokusert. Det er jeg nå også, men å få bevegelse i et kne versus å bygge videre på friske muskler er en stor forskjell.

En viktig støttespiller er lillesøster Ada Hegerberg. For kun ett år siden røk hun også korsbåndet.

– Hun var veldig på da det skjedde og hele familien tok det tungt da jeg ringte. Hennes support har vært utrolig fin og det er greit å ha noen rundt seg som har vært gjennom det før.

SØSTRE: Andrine Hegerberg er takknemlig for å ha lillesøster Ada Hegerberg som støttespiller. Foto: NTB

– En utfordring for Andrine Hegerberg

27-åringen var ikke den eneste norske idrettsutøveren som fikk en kneskade 8.januar:

Freeski-kjører Johanne Killi røk korsbåndet før verdenscupen i Østerrike og alpinist Lucas Braathen fikk en sideleddbåndskade på innsiden av kneet i Adelboden.

– Det er jo litt tragikomisk.

Nå er de samlet i en «knegruppe» på Olympiatoppen der de trener mye sammen. Alpinist Atle Lie McGrath og håndballspiller Julie Bøe Jacobsen er også med.

– Det går veldig fint med alle sammen, men alle har litt smårusk og set-backs hele tiden. Det er fint å se at man ikke er den eneste med et hovent kne en dag.

For Hegerberg venter nå en lenger opptreningsperiode og målsettingen:

– Er at jeg skal ha et såpass klokt hode at jeg ikke pusher for tidlig. Det er en utfordring for Andrine Hegerberg, men den skal jeg ta.