Bianca Ingrosso i tårer etter hatstorm

GOD KVELD NORGE (TV 2): Innboksen til den svenske influenseren renner over av stygge meldinger. Nå trygler hun folk om å stoppe.

«Jeg føler meg virkelig ikke bra av å gå inn på Instagram lenger. Innboksen min er overfylt av hat hver dag og jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre for at folk ikke skal se feil i hvert eneste lille steg jeg tar», skriver hun på Instagrams historiefunksjon.

Det er kun en knapp uke siden det ble kjent at forholdet mellom Ingrosso og kjæresten Phillipe Cohen (26) ikke lenger var en realitet. Det fortalte hun i en Youtube-video.

STØTTENDE: Ekskjæresten tar også til orde for å få slutt på hetsen. Foto: Instagram @ flippcohen

Nå strekker imidlertid ekskjæresten ut en hjelpende hånd, og også han ber folk om slutte å hetse Ingrosso: «Mobbing gjør alltid vondt, uansett om det er bak en skjerm eller ikke. Slutt å vær så jævlig onde» skriver han på Instagrams historiefunksjon.

– Værsåsnill

I en tårefylt video ber hun følgerne sine om å slutte å tagge henne i de stygge meldingene.

«Bare så jeg slipper å se det. Takk på forhånd. Om det er mine tårer som skal til så...», skriver hun.

Videre skriver hun at hun vet at hun ikke burde ta det det innover seg, men at det er lettere sagt enn gjort å være sterk hver dag året rundt.

Lillebroren deler støttende innlegg

Influenserens lillebror, Benjamin Ingrosso (23), skriver på Instagram: «Slutt å spre hat. Søsteren min fortjener all kjærlighet».

Søskenparet er barn av artisten Pernilla Wahlgren (53) og Emilio Ingrosso (55). Dj-en Sebastian Ingrosso fra Swedish House Mafia er søskenbarnet deres.

Familien er kjent fra reality-serien «Wahlgrens verden». Mens broren har gått i morens fotspor og har bygget seg opp en karriere som artist, er Bianca Ingrosso en av Svergies største og mest tjenende influensere. På Instagram har hun svimlende 1,2 millioner følgere.