Oslo kommune snur: Reven Mikkel unnslipper dødsdommen

Etter å ha oppholdt seg på Bygdøy i noe tid, har reven Mikkel rukket å skape stort engasjement. Flere hundeeiere har advart mot reven som de mener oppfører seg aggressiv etter at den lille pomeranian-hunden Sol ble angrepet og drept av reven i egen hage.

Fangstforsøkt

Reven, som oppfører seg nokså tam, er ifølge flere aggressiv og syk. Spørsmålet om den kan ha rabies, har blitt diskutert hyppig i sosiale medier og blant naboer. Nylig vedtok Bymiljøetaten å avlive den.

TAM: Reven Mikkel er ifølge naboer svært nærgående Foto: Privat

En felle ble satt ut i et forsøk på å fange reven. Da tok revens tilhengere på Bygdøy affære og engasjerte en advokat på vegne av reven. Det er også opprettet en underskriftskampanje. Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Bygdøy delt i to

Andreas Gyrre bor på Bygdøy og har selv sett det han mener må være den aktuelle reven, både i egen hagen men også på luftetur.

– Vi har møtt den på huk flere ganger og den ene gangen gikk vår lille hund Poppy åtte meter fra reven uten bånd, sier Gyrre som understreker at de har en hund av samme type som ble tatt av reven.

SAMME HUND: Familien har samme type hund som den som ble tatt av reven. De er ikke bekymret. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Andre TV 2 møter ønsker reven fjernet umiddelbart.

– Jeg synes det er skummelt og går ut i fra at den kanskje har rabies eller er alvorlig syk. Det faktum at den angriper uskyldige er skremmende for å si det mildt, sier Tarje.

Hyret egen advokat

Advokat Vegard Bø Bahus har nå blitt engasjert på vegne av revens støttespillere. Han sier reven er en naturlig del av miljøet den er observert i.

– Det handler om naturmangfoldet på Bygdøy. Det handler om at også reven har en plass i skogen, sier Bahus.

Nå får reven foreløpig leve. Fredag kveld snudde bymiljøetaten og tok inn fellen. Ifølge Aftenposten skyldes det at reven ikke har latt seg fange. Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Bymiljøetaten.

– Det var veldig bra. De hadde en formening om at reven kanskje var aggressiv og syk, men ut i fra det mine klienter kjenner til så er det ingen tegn på reven er syk, fortsetter advokaten.

Får støtte blant landets rikeste

Også Christian Ringnes har engasjert seg i saken. Han bor selv på Bygdøy og er opptatt av å beholde reven. Han ser ofte rev i egen hage og når han går på tur.

– De er en viktig del av naturen her, og var her før oss. Når man bor nær en skog, må man gi også de ville dyrene rett til å leve om det så er rev eller rådyr og grevling som også stadig er å se, skriver Ringnes i en sms til TV 2.

ENGASJERT: Christian Ringnes har deltatt i underskriftskampanjen. Foto: Roald, Berit

Han advarer mot å sette ut revefelle.

– Det å sette ut felle, som like gjerne kan ta uskyldige rever, hunder og katter, i håp om å få drept en enkelt rev som man ikke vet om er syk. Det er etter min mening fullstendig hjerterått og uansvarlig, fortsetter Ringnes.