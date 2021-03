Sophie Elise om tiden etter Gullbarbie: - Får fortsatt stikk i magen

Hvert år deler Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press ut prisen for årets «Gullbarbie». Prisen går til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

I år var det Sophie Elise AS, bedriften til influenser Sophie Elise Isachsen, som fikk prisen.

Da God kveld Norge intervjuer henne i forbindelse med sesongavslutning på «Bloggerne» forteller hun at hun fortsatt får vondt i magen når hun tenker på prisen.

– Veldig trist

Selv føler hun at prisen slettes ikke representerer den hun er eller det hun gjør på kanelene sine. Derfor ble hun veldig overrasket over å få prisen.

– Jeg får fortsatt stikk i magen når dere nevner det.

Programleder Niklas Baarli spør hvordan ukene har vært i etterkant.

– Jeg har mye å gjøre og det skjer ting i livet mitt, men hadde jeg kun sittet og grublet over dette så hadde jeg sikkert gravd meg selv veldig langt ned. Jeg har prøvd å gå videre og gjøre de tingene jeg er god på, sier hun og konkluderer med at det går bra med henne til tross for at det gjorde vondt å få prisen.

– Har slitt med komplekser nesten hele livet

Kort tid etter at hun hadde vunnet prisen skrev hun i en mail til God kveld Norge:

«Ingen har lyst til å bli nominert til denne prisen. Jeg har slitt med komplekser nesten hele livet og det siste jeg vil er å påføre andre komplekser».

Hun forklarer at den største delen av hennes egen inntekt kommer fra bøkene hun har skrevet. I bøkene hennes prøver hun å bryte ned tabuer ved å dele fra egen sårbarhet, komplekser og usikkerhet. Derfor svir det ekstra å få en slik pris.

«Jeg er et seksuelt menneske og et offentlig menneske. Kombinasjonen gjør at det blir mye fokus på den delen av meg, men det har jeg ikke tenkt til å be om unnskyldning for».