Snart ett år siden Norge stengte ned: – Vi visste det ville ta tid, men snakket ikke så høyt om det

For ett år siden startet arbeidet med hvordan Norge skulle stenges ned. Nå går vi inn i nok en periode med nye innstramminger.

For et drøyt år siden, 2. mars 2020 var totalt 25 personer koronasmittet i Norge. Samtidig var det registrert totalt 3.000 dødsfall i verden som følge av koronaviruset.

I dag er situasjonen ganske annerledes. Tusenvis har vært smittet med koronaviruset i Norge. Totalt har 632 personer dødd med viruset i kroppen.

– Når jeg ser tilbake tenker jeg først og fremst at den første smittebølgen nok var større enn vi trodde den gangen. Det var mye skjult smitte, og den største smittebølgen vi har hatt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, i anledning det som nærmer seg ett år siden Norge stengte ned.

HEKTISK: Det har vært et spesielt år for den assisterende helsedirektøren. Foto: Erik Edland / TV 2

Hamstring, nedstenging og skolefri

Da regjeringen stengt ned, 12 mars 2020, ble det innført «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid».

På dagen forandret mye seg for hele Norges befolkning. Barn og unge ble sendt hjem fra barnehager og skoler, og hjemmekontor ble den nye regelen.

Nå har det snart gått ett år siden mange fikk sin forrige klem.

Nakstad innrømmer at verken regjeringen eller helsetoppene ante hvor krevende det neste året skulle bli.

– Det vi visste da var at dette ville ta tid, en pandemi er ikke over på ett år. Vi snakket ikke så høyt om det den gangen, men det var vi veldig klar over, sier Nakstad.

HAMSTRET: 12. mars 2020 var butikkhyllene tomme og kassekøene lange over hele landet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Likevel holdt folk motet oppe, i dugnadsånd. Hele Norge begynte å bake, gjær ble utsolgt i butikkene. Pinlige Zoom-flauser ble de nye høydepunktene i hverdagen.



Blant ungdom som fikk mye mer fritid med stengte skoler, måtte politiet i mars for ett år siden ta tak i en rekke smittefarlige fester og samlinger.



Nå er karantene, smittevern og tiltak blitt den nye normalen. Men med muterte virusvarianter er bekymringer fremdeles stor hos helsetoppene.

STILLE: Snart ett år har gått siden Oslos gater ble tømt for folk. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Blir veldig vanskelige måneder

Nå forteller Nakstad at det muterte viruset har overtatt raskere enn mange har trodd.

– Det er en grunn til at vi gikk ut for noen uker siden og sa at mars/april kommer til å bli veldig vanskelige måneder, og det er fordi vi nå har mer av dette muterte viruset, sier Nakstad.

Han forklarer at tiltakene hittil har vært tilstrekkelige til å slå ned det gamle viruset, men ikke til å holde tilbake de nye virusvariantene.

– Det som i bunn og grunn må til er at vi alle møter færre folk, har mer avstand til dem og møter dem utendørs, ikke innendørs. Det er det enkle svaret, sier Nakstad.

– Står sammen i kampen mot smitten

Leder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre mener Norge kan stå oppreist i måten smittesituasjonen har blitt håndtert på.

– Jeg har sett det fra vår side som en oppgave vi har å sørge for at folk der ute kan vite at vi står sammen om kampen mot den smitten, sier han om regjeringens håndtering.

– Så må vi også være tøffe på å si at krisetiltakene må være rettferdige, og at de må være godt utrettet, fortsetter Støre.

TIDEN ETTER: Jonas Gahr Støre er opptatt av hvordan samfunnet skal komme seg tilbake i tiden etter pandemien. Foto: Erik Edland / TV 2

Han er tydelig på at Arbeiderpartiet er kritiske til at en del av krisepolitikken ikke har vært rettferdig nok innrettet, og ikke hatt de sosiale forskjellene klart i fokus for å redusere dem.

– Vi ser også sårbarheten, det må vi være ærlige på. Intensivkapasiteten er for dårlig, nå er det fullt på Ahus og vi er der etter ett år, så vi har en stor jobb for å ruste oss til det som kan komme senere, mener Støre.

– Det gule nivået er ikke godt nok

Helsemyndighetene jobber nå med å styrke smittevern i skoler, barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner for å unngå flere utbrudd og stenging av skoler.

– Så nå er vi nødt til å skjerpe og gjøre dette bedre, det gamle gule nivået er ikke godt nok med nye muterte virus. Hvis ikke vi tar tak i dette nå, så gjør vi alle barna en stor bjørnetjeneste, mener Nakstad.

Han forteller at vaksinene vi har i dag, fungerer godt på alle variantene som finnes i Norge.

– Det som er dramatisk er hvis vi får nye mutasjoner som endrer seg mer og mer, da kan dette bli problematisk.