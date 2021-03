Femmilslaget er klart

Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger er de fem norske kortene i mesterskapets siste renn.

Det vil si at hele gullaget fra fredagens stafett får sjansen, i tillegg til Simen Hegstad Krüger.

– Jeg gleder meg. Jeg tror det blir et kult renn. Men det blir et tøft renn også. Formen er bra. Jeg er klar for å gå i krigen, sier Krüger.

– Alt ligger til rette

Petter Soleng Skinstad, som er TV 2s langrennsekspert, mener Norge har flere muligheter i rennet.

– Med Sjur Røthe hjemme var dette et forventet uttak. Som på tremila satser Norge på to kort - spurt eller hardkjør. Samtidig har vi løpere som Emil Iversen, som i utgangspunktet skal kunne tåle begge deler.

– Etter det han viste på stafetten ligger alt til rette for Iversens første individuelle medalje nå, men han får tøff konkurranse både fra Russland, Finland og egne lagkamerater.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum holder mener ingen av nordmennene er favoritter før den 50 kilometer lange kraftanstrengelsen.

– Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov er de to store favorittene. Begge er oppvokst på pallen i femmil klassisk de siste årene, sier treneren.

Klæbo gleder seg

Søndagens knallharde renn blir første gang Johannes Høsflot Klæbo skal gå denne distansen i et VM.

– Det kommer til å bli tøft, men jeg gleder meg, sier Klæbo før sin første VM-femmil.

– Det har vært folk før som har vist at man kan gå fort på både sprint, distanse og femmil. Jeg må bare prøve å gå et taktisk godt løp siden kondisjonen ikke er der, sier trønderen.

– Jeg er ikke så bekymret for at folk skal sette opp farten. Jeg må bare krysse fingrene for at formen er god nok, sier Klæbo.