Kjendisene raser mot kongefamilien: – Hva er det de dekker over?

Etter at Buckingham Palace gikk ut og sa at de vil undersøke mobbeanklager mot hertuginne Meghan, går nå flere kjendiser ut og forsvarer henne.

På søndag sender den amerikanske TV-kanalen CBS det mye omtalte intervjuet med hertugparet Harry og Meghan. Dette er første gang paret stiller til et intervju etter at de trakk seg fra sine kongelige plikter.

Før intervjuet i det hele tatt har blitt sendt, har det allerede rukket å skape både debatt og diskusjon i England og USA.

Uvanlig uttalelse

For tidligere denne uken gikk Buckingham Palace ut med en uvanlig uttalelse, hvor de sa at de var «alvorlig bekymret» over anklager rettet mot hertuginne Meghan av to tidligere ansatte.

– Vår HR-avdeling vil se på omstendighetene rundt anklagene. De ansatte på den tiden, inkludert de som har forlatt jobben, vil bli invitert til å delta for å se om vi kan lære noe av dette, sto det i uttalelsen fra slottet.

Flere har imidlertid stusset på at Buckingham Palace kom med uttalelsen kort tid før søndagens store intervju.

Kilder tett på hertugparet sier ifølge The Guardian at uttalelsen var timet for å undergrave det kommende intervjuet, og for å skape skepsis rundt Meghan.

– Oppsiktsvekkende

Nå går flere venner og Hollywood-profiler ut og slår ring rundt Meghan Markle.

– Jeg vet ikke om noen har vært nødt til å takle presset, politikken og pressen på måten denne kvinnen har. Men til tross for alt dette, så har jeg aldri sett henne vike fra vennlighet, empati og kjærlighet, skriver den canadiske stylisten Jessica Mulroney på Twitter.

Mulroney og Markle er nære venner, og stylistens barn hadde en rolle da hertugparet giftet seg i 2018.

STØTTE: Den amerikanske skuespilleren går ut og støtter sin tidligere kollega Meghan Markle. Her sammen med sin kone Troian Bellisario under bryllupet til prins Harry og Meghan i 2018. Foto: Ian West

En annen som reagerer på Buckingham Palace sin behandling av Meghan er skuespillerens kollega Patrick J Adams fra TV-serien Suits.

I en lengre Twitter-tråd skriver han at det er oppsiktsvekkende at den britiske kongefamilien fremmer og forsterker beskyldinger om mobbing mot en kvinne som i utgangspunktet ble tvunget til å forlate Storbritannia for å beskytte familien sin, og sin egen mentale helse.

– Timingen på uttalelsen er bare nok et fantastisk eksempel på skamløsheten til en institusjon som for lengst har overlevd sin relevans, som har en overdreven kredibilitet og tilsynelatende robbet for anstendighet, skriver Adams.

– De ser livredde ut

Skuespilleren Jameela Jamil er også blant dem som stiller spørsmål rundt timingen til Buckingham Palace.

– Slottet var ok med anklagene mot Meghan i flere år helt til de fryktet at hun ville gå ut mot dem offentlig. Hvis Slottet er komfortabel med å gjøre dette mot en gravid kvinne, kan vi bare se for oss hva de gjorde mot henne privat. De ser livredde ut. Intervjuet er ikke en gang sendt. Så hva er det de dekker over? Stanken av deres desperasjon er råtten, skriver Jamil på Twitter.

Produsenten, forfatteren og Meghans mangeårige venn Lindsay Roth følger på, og skriver i en Instagram-post at hertuginnen sin godhet ligger i ryggmargen hennes.

– Jeg vet at dette stemmer etter over 22 år med vennskap. Jeg har sett med mine egne øyne hvordan hun behandler venner og deres familier og sine kollegaer, skriver Roth.

Videre skriver venninna at hun håper flere får gleden av å møte Meghan.

– Da vil dere få se den autentiske, storsinnede vennen som jeg er så heldig å ha i hjørnet mitt.

Intervjuet med Meghan og Harry sendes på TV 3 mandag.