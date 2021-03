De Bruyne bryr seg ikke om å slå Bayern Münchens utrolige rekord

Se Manchester City – Manchester United søndag klokken 17.30

Manchester City har vært helt ustoppelige den siste tiden.

Den suverene Premier Leauge-lederen har vunnet utrolige 21 kamper på rad, og stormer mot nok et ligatrofé.

Dersom City vinner byderbyet mot Manchester United og neste kamp mot Southampton vil laget tangere Bayern Münchens rekord i de fem store ligaene. Den tyske gigantklubben vant 23 kamper på rad for et par sesonger siden.

Manchester Citys storstjerne Kevin De Bruyne hevder imidlertid at verken han eller de lyseblå fra Etihad er på rekordjakt.

– Ja, alle snakker om antall kamper på rad vi har vunnet. Men vi spiller to-tre kamper i uken og har ikke tid til å se oss tilbake. Nå møter vi United på søndag, og det er en vanlig kamp. For oss handler det ikke om å ha vunnet 22 kamper på rad, det er ikke viktig, hevder De Bruyne i et intervju med PLP.

Tenker ikke på Bayerns rekord

Han hevder at han ikke er opptatt av å tangere Bayern München.

– Vel. Rekorder er bra. Men vi tenker ikke på det. Først etter sesongen kan vi se tilbake på det. På dette tidspunktet er det ikke viktig. Vi vil bare vinne neste kamp, og det er mot Manchester United. Etter det møter vi Southampton. Vi tar det bare kamp for kamp, påstår han.

– Husker dere hvordan det er å tape?

– Ja, selvsagt, vi taper kamper hvert år. Men de øyeblikkene vi taper og spiller dårlig, så lærer vi av det. Det hjelper oss å forbedre oss som lag og meg selv som spiller, sier han.

Manchester City kjemper om troféer på fire fronter denne sesongen. Både Premier League, Ligacupen, FA-cupen og Champions League-troféet kan ende opp på Etihad ved sesongslutt.

De Bruyne er lysten på å vinne alt.

– Når vi starter en ny sesong, så vil vi vinne alt. Vi starter serien for å vinne, det samme gjelder cupene vi er med i. Men det blir tøft å vinne alt, selv om vi ikke var langt unna for noen år siden, da vi vant tre av fire. Kampprogrammet er imidlertid hektisk, vi gjør ikke annet enn å reise og spille kamper. Dessuten er mange andre lag veldig gode. Men vi vil selvsagt prøve å vinne alt, understreker han.

PL_STJERNE: Kevin De Bruyne. Foto: Peter Powell

Assistkonge

De Bruyne har markert seg som en av Premier Leagues beste spillere de siste sesongene. Nylig skrev han seg inn på topp ti-listen over spillerne med flest assist i Premier League noensinne. Belgieren står foreløpig bokført med 77.

– Å skape målsjanser for mine lagkamerater er min jobb. Jeg har aldri sett på meg selv som en stor målscorer, selv om jeg har scoret noen mål opp gjennom. Jeg har alltid hatt ferdighetene til å skape sjanser for mine lagkamerater, poengterer han.

Selv om De Bruyne har notert seg for 77 målgivende pasninger etter overgangen fra Wolfsburg til Manchester City i 2015, har han aldri vært nest sist på ballen i et Manchester-derby.

– Det visste jeg ikke, men det bryr meg ikke. Jeg har heller ikke scoret så mye i byderbyene, kanskje bare ett. Men jeg har spilt bra. Statistikk er noe mange er opptatt av, men det er ikke det viktigste for meg, sier City-stjernen.

Hevder City kun har en liten luke

Han medgir imidlertid at oppgjørene mot Manchester United alltid er spesielle.

– Det er viktig for oss, et byderby er alltid spesielt. Det er alltid en av de viktigste kampene. Nå kjemper begge lagene om tittelen, og begge lag har press på seg for å vinne troféer. Alle vil ha noe å skryte av frem til neste derby, det vet også vi spillere, konstaterer han.

Manchester City topper tabellen hele 14 poeng foran Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. De Bruyne vil likevel ikke være med på at de lyseblå fra Etihad allerede har Premier League-troféet i lommen.

– Vinner vi kampen, så har vi tatt tre poeng fra våre tittelrivaler. Vi vet at vi har en liten luke på dem. Vi må bare prestere, så får vi se hva luken er etter kampen, mener en noe diplomatisk Kevin De Bruyne.

