Jakob Ingebrigtsen vant gull likevel

Drøyt to timer etter at han ble fratatt gullet fikk Sandnes-gutten det tilbake.

Jakob Ingebrigtsen vant frem med anken. Det bekrefter sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til TV 2.

– De sa ikke noe mye annet enn at protesten ble tatt til følge. Jakob er selvfølgelig fornøyd nå, sier Slokvik.

Slokvik sier at Jakob Ingebrigtsen forhold seg rolig mens anken ble behandlet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Slik var dramaet

Jakob Ingebrigtsen var i en egen klasse på 1500-meteren i innendørs-EM. Etterpå jublet han for gull. Men det var ett problem:

20-åringen hadde tråkket på gal side av listen helt i starten av løpet. Den første runden var preget av mye knuffing. Ingebrigtsen løp midt i feltet, helt inne langs listen.

Etter å ha vært borti polske Michal Rozmys, tråkket han på gal side.

– Jeg var innforbi listen i svingen, men følte at det var en gjeng med polakker som prøvde å hindre meg fra å slippe løs. Jeg regner ikke med at det skal bli et problem, sa han til NRK etterpå.

Så kom altså den nedslående beskjeden: Han var blitt diskvalifisert.

– Vi anker disken, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK umiddelbart.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, sa til TV 2 like før klokken halv tolv at de ventet på avgjørelsen. Da var det nesten to timer siden Jakob hadde løpt i mål som nummer én.

– Siste nytt er at Jakob og jeg har vært og forklart for juryen hvordan Jakob oppfattet situasjonen. Nå har juryen fått innspill fra alle parter, og de sitter og diskuterer hva de skal gjøre. Nå venter vi på svar, sa Slokvik til TV 2 da.

Like før midnatt fikk de altså nyheten om at Ingebrigtsen vant frem med anken. Dermed kan han likevel slippe jubelen løs for gull.

20-åringen jublet for gull etter 1500-meteren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Stod fast på sitt

20-åringen var sikker i sin sak også etter disken.

– Reglene er på min side. Jeg føler ikke jeg har gjort noe galt, det var bare for mange løpere med. Ingen av oss prøvde å dytte, det bare skjer når for mange personer kommer fra utsiden, sa han ifølge NRK.

– Hvis avgjørelsen står, og jeg taper gullet, tror jeg bare jeg drar hjem. Jeg vet ikke om jeg løper i morgen fordi 1500-meteren var hovedmålet mitt, fortsatte Ingebrigtsen.

Da TV 2 først intervjuet friidrettssjef Slokvik, like etter klokken 23, ble han hentet inn til juryen.

Han var krystallklar på at Ingebrigtsen ikke burde diskes.

– Vi mener i henhold til reglene at han ikke skal diskes, da vi kan bevise utifra bildene at han blir dyttet og tjener ingenting på det, sa Slokvik til TV 2.

TV 2s friidrettsreporter skrev følgende om disken:

Håpløst å diske Jakob når han er så suveren.



Konkurrentene spekulerer alltid i å løpe i veien for Ingebrigtsen-gutta. Sånn er det bare. Havner alltid i trøbbel. Og Gjert hater at de ligger inne ved lista helt i starten. For da er marginene ørsmå for disk. — Per Angell Berntsen (@TV2PerAngell) March 5, 2021

Situasjonen minnet mye om forsøksheatet i VM i Doha i 2019. Da ble Sandnes-gutten også disket. Den gangen fikk han også medhold i anken.

Jublet

Etter at han trodde at han hadde sikret seg gullet, var Jakob naturlig nok svært godt fornøyd. Han hadde slått rivalen Marcin Lewandowski, som snøt ham for gullet i Glasgow i 2019

– Det var ekstremt deilig. Jeg er ikke så glad i å bruke ordet revansje, men jeg er ekstremt glad for å ta den tittelen her. Det er en tittel jeg føler at jeg manglet, sa Jakob, og siktet til EM-finalen i Glasgow.

Etter runden med mye knuffing gikk Ingebrigtsen opp og tok teten i feltet. Den bevarte han hele veien til mål.

Lewandowski forsøkte å følge, men hadde ikke kjangs til å spurte forbi Sandnes-gutten. Han endte et halvt sekund bak.

Ingebrigtsens tid var 3.37,56.