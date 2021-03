Johansson svevde til VM-sølv

Robert Johansson leverte et kjempehopp i førsteomgang. Dermed var han på skuddhold før den avgjørende andreomgangen.

Johanssons første hopp var det nest beste i førsteomgang. Kun østerrikske Stefan Kraft var foran ham.

I andreomgang leverte Johansson nok et kjempehopp. Nordmannen svevde 135 meter, et hopp som holdt til sølv med poengsummen 272,1.

Dermed tok han sin første individuelle medalje dette mesterskapet. Det ble hans andre sølvmedalje i VM, etter at han var med å vinne sølv også på mikslag.

– Det er stort det. Det er jo helt magisk å gjøre det med laget. Samtidig, når du klarer å gjøre det også når du kun har deg selv å skylde på, føles det ekstremt bra, sier Johansson til NRK.

– Har vært vanskelig

Storfavoritten Halvor Egner Granerud måtte stå over fordi han ble koronasmittet. Siden har det vært vanskelige dager for hopplaget, forteller landslagssjef Alexander Stöckl.

– Den positive koronatesten vet vi fortsatt ikke hvor kommer fra. Den er umulig å spore herfra. Så langt har vi ikke flere tilfeller. Vi føler at vi har gjort det vi kan for å sørge for at vi holder oss til én. Det har vært mange spørsmål fra alle kanter om alt vi muligens har gjort feil, eller noe vi kunne gjort bedre, sier østerrikeren til TV 2.

– Vi klarte heldigvis å fokusere på det som er viktig – å hjelpe utøverne til å ta ut deres fulle potensial. Vi har en som vinner sølv. Det er veldig fortjent for Robert og alle som har stått i det de siste dagene, fortsetter han.

– Det har vært vanskelig.

– Hvordan har det preget dem?

– De har sovet dårlig. De var livredde for at vi skulle ha ett tilfelle til. Så det har nok preget dem, svarer Stöckl.

– Lønner seg å stole på seg selv

Gullet gikk til østerrikske Thomas Kraft som fikk 276,5 i totalsum. Bronsen gikk til tyske Karl Geiger.

– Det viser seg at det lønner seg å stole på seg selv, sier Johansson til NRK.

– Hva stolte du på ved deg selv?

– Det er egentlig at jeg stoler på det jeg har jobbet med gjennom hele vinteren. Jeg prøver ikke på noe nytt i dag, og leverer to ordentlig gode konkurransehopp. Jeg er veldig fornøyd.

Krevende forhold

Landslagstrener Alexander Stöckl er stolt over det Johansson fikk til fredag.

– Det er en utmerket prestasjon, spesielt med tanke på det som har skjedd de siste dagene. Folk har sovet lite og det har vært mye stress rundt våre smitteverntiltak, som andre mener er for dårlig. Det har preget hele laget. Vi har stått i det og jobbet med det som er nødvendig, og det er å få utøverne til å prestere i bakken. Det fikk vi til, sier Stöckl.

Hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen var også selvsagt strålende fornøyd med Johanssons sølv.

Et sølv han tok under ekstremt vanskelige forhold. Noe sportssjefen understreker.

– Det er veldig krevende. Man kan si at det skiller klinten litt fra hveten. Det er antageligvis de som er rolige og klarer å stole på seg selv som får det beste resultatet, det klarte Robert i dag, sier Bråthen til TV 2.

Marius Lindvik ble Norges nest beste og endte til slutt på 6. plass. Også han slet til tider grunnet været.

– Det var krevende. Jeg kjente det spesielt i førsteomgang, sier Marius Lindvik til TV 2.

Daniel-André Tande endte på 12.plass, mens Johann André Forfang endte på 13 plass.

Koronasyke Granerud: – Det har vært mer enn nok å komme seg ut av senga

Hoppstjernen Halvor Egner Granerud er preget av koronasykdommen, og sier formen har vært så dårlig at han ikke har fått rukket å savne hoppbakken.

– Det har vært noen ganske tunge dager nå, hvor det har vært mer enn nok å komme seg ut av senga. Det er svingende form, det veksler litt, men i dag er den beste dagen så langt, sier Granerud til NRK.

Han kom til VM som mesterskapets kanskje største favoritt, men en positiv koronaprøve gjorde ham uaktuell til storbakkerennet fredag. Granerud sier det er surt å sitte på rommet og se de andre på TV, men sykdommen gjør at savnet ikke er så stort.

– Jeg har vært i så dårlig form at det ikke har fristet så mye å hoppe på ski, så sånn sett har det ikke vært så tungt som det kunne ha vært, sier Granerud.

Mens han har sittet i isolasjon på hotellrommet, har Granerud fått beskjed om at han er vinner av verdenscupen sammenlagt.

– Det er så store kontraster som det er mulig å få på 24 timer, sier Granerud.

Nordmannen står med elleve verdenscupseire og er Norges første sammenlagtvinner siden Anders Bardal i 2012.