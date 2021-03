Fem prosent overlever diagnosen: – For sent å være pessimist

For ett år siden fikk Joakim Marstrander (53) diagnosen glioblastom - kreft i hjernen. Prognosene tilsier at han har omtrent et halvt år igjen å leve, men det har han valgt å se bort ifra.

Joakim Marstrander er advokat og partner i EY. Han har møterett i Høyesterett, og har alltid jobbet mye.

Det siste året har han og kona Iselin Holmedal Marstrander (35) blitt bevisst på ting som kanskje ikke fikk like mye oppmerksomhet tidligere.

– Det er de små tingene, sier Joakim.

For ett år siden kom beskjeden. Joakim hadde en svulst på størrelse med en golfball, dypt inne ved hjernestammen.

Glioblastom er en ondartet hjernesvulst. Av de rundt 250 som får denne diagnosen i Norge årlig, lever kun fem prosent etter fem år.

SAMMEN: Ekteparet har laget en felles strategi for å takle usikkerheten. Foto: Kristin Grønning

– Statistikk er lite å lene seg på, så jeg har valgt å se bort ifra det når jeg skal leve mitt liv videre, sier Joakim.

For ett år siden fortalte legen på Ullevål sykehus at statistikken tilsier at han kommer til å leve i 17-18 måneder til. Siden den gang har verken legene eller ekteparet snakket om akkurat det.

Det har vært viktig for ekteparet.

– Jeg har ikke noe perspektiv der jeg skal dø innen kort tid. Jeg sjekker utviklingen på pensjonsfond ukentlig. Jeg har en ambisjon, og jeg føler sterkt at jeg skal leve til jeg er 70, kanskje 80 år. Vi er ukuelige optimister, og det er som jeg sier; for sent å være pessimist.

HJEMME: – De representerer livsglede, sier Joakim om hønene i hagen hjemme på Bryn i Oslo. Foto: Kristin Grønning

Krafttak mot kreft

De har laget seg noen bærebjelker for å håndtere den vanskelige situasjonen.

– Det handler om å finne lyset.

– Og til dels skape det selv, skyter Iselin inn.

– Ja, og selv om vi er i en mørk situasjon, så har det vært veldig viktig. Så kommer noen av lyspunktene rekende av seg selv. Da gjelder det å fange dem, sier Joakim.

En viktig bærebjelke er å bevare humoren. Svulsten til Joakim er derfor døpt «Freddy».

– Etter Freddy Krueger antagelig. Det er han som er fienden vi skal bekjempe, sier han.

SMILER: Det skal ikke mye til før Joakim Marstrander finner grunner til å trekke på smilebåndet. Foto: Kristin Grønning

Det er nettopp dette årets «Krafttak mot kreft» handler om. I dag overlever tre av fire nordmenn kreft. Likevel skjuler det seg store forskjeller bak tallene.

Overlevelsestallene for Glioblastom har stått stille i flere tiår. En av de viktigste årsakene er at det er vanskelig å behandle, men også fordi den ikke har blitt prioritert like høyt som andre kreftformer innenfor forskning.

– Vi må investere i både forskning og teknologi som kan gi denne kreftformen et ordentlig løft. Det er formålet med å samle inn penger nå, sier Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft» går fra 6. - 14. mars.

KJÆRLIGHET: Joakim forteller at han er svært takknemlig for støtten fra kona Iselin. Foto: Kristin Grønning

– Mitt håp ligger i forskningen

I kampen mot «Freddy» føler Joakim allerede at han har et overtak. Han har allerede slått statistikker på veien mot å bli kreftfri.

– Vi kjemper med vårt verdensledende legeteam på Ullevål og Radiumhospitalet i ryggen. Men vi ønsker at de skal ha best mulig verktøy i verktøykassen sin, slik at man kan bekjempe flere av sånne som «Freddy».

Nylig har Norges eksperter på hjernesvulst gått sammen, for å prøve å få til et gjennombrudd når det gjelder behandling.

– Det er noen sånne utviklingstrinn. Min klare oppfatning er at man står ved et sånn utviklingstrinn nå, og nå gjelder det å komme over det neste trinnet. Da kan man redde mange liv, som mitt eget, sier Joakim.

STUEVEGGEN: Parets aller beste minne skapte de etter at han ble syk. Foto: Kristin Grønning

Giftet seg i juni

I januar i år gjennomførte han sin andre operasjon. Nå går han på cellegift. Det gjorde han også våren 2020.

– Våren kom i fjor etter den første operasjonen, og våren kommer nå etter den andre. Det er jo en utrolig drivkraft. Alt spirer og gror og alt er optimistisk i naturen for øvrig. Det merker jeg at jeg kan dra nytte av og at jeg blir en del av, sier han.

I juni i fjor, etter Joakims første operasjon, giftet de seg i Vigelandsparken. Planen var egentlig bryllup i Paris. Det gikk ikke.

BRYLLUP: Ved andedammen i Vigelandsparken ble de viet av sykehuspresten ved Ullevål sykehus Foto: Privat

– Vi ville likevel ikke la noe sette en stopper for planene vår. Vi fikk sykehuspresten med på laget og giftet oss i Vigelandsparken, ved andedammen. Folk stoppet opp og stod og klappet og det var bare en fantastisk opplevelse, sier Iselin Holmedal Marstrander.

I dag er svulsten til Joakim på størrelse med en sammenkrøllet sytråd.

Selv om han har gjort store fremskritt er det fortsatt en vei å gå til å bli kreftfri for alltid. Men det er det som er målet.

I mellomtiden skal han nyte livet, så godt han klarer, forteller han.

Livsglade høns

Hjemme på Bryn i Oslo har ekteparet anskaffet seks høner som får vandre fritt på tomta. De representerer livsglede, sier Joakim.

– De kommer jo med egg hver eneste dag. De er veldig gode, og hvis du vil ha ekstra gul plomme, da må du gi dem mais, sier han og ler.

HØNS: Advokaten forteller at hønene ikke har samme respekt som han for nabogrenser og inngjerdinger. Foto: Kristin Grønning

Det er tydelig at hønene, som kanskje skiller seg litt fra de andre dyrene i nabolaget på Bryn, engasjerer.

– Hun der har jo vært oppe på taket der borte, og der! Sier Joakim om den eldste av hønene, mens han peker rundt på nabohusene.

At høner ikke kan fly er visst en myte.

– Det var oppslag i lokalavisen en gang også; Trafikkaos i Fyrstikkbakken, stod det. Da hadde hønene mine lagt seg i veien her nede, så da måtte jeg hente dem.

Bortsett fra det så krever ikke hønene mye, skal vi tro den livlige advokaten.

– Jeg skal ikke skryte på meg å drive noen form for gårdsdrift her. De er helt selvgående. Alt går av seg selv, sier han og ler.