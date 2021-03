Her letter amerikanske bombefly fra norsk jord for første gang

I februar ble det kjent at amerikanske bombefly skulle operere fra Ørland flystasjon i Trøndelag.

De første B-1B Lancer bombeflyene landet mandag 22. februar. I alt fire fly skal være i Norge i rundt en måned.

B-1B Lancer bombefly lander på Ørland flystasjon 22. februar. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Fredag opplyser NATO at de første treningsturene fra Ørland ble gjennomført på onsdag.

– For første gang i de alliertes historie flyr US Air Force B-1B Lancer bombefly fra Norge, inkludert en overflyvning over de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen, skriver NATO i en melding.

Vil bli kjent med luftrommet

NATO har samtidig offentliggjort en video med flere klipp fra øvelsen.

NATO viser fram både mannskap på bakken og fly i aksjon. Omtrent halvannet minutt ut i videoen vises blant annet når et av bombeflyene letter fra Ørland.

B-1B Lancer bombefly like etter det har lettet fra Ørland flystasjon. Foto: US Air Force

– Flyene er en del av Bomber Task Force Europe-oppdraget, som gir amerikanske piloter en mulighet til å bli kjent med luftrommet og deres allierte i NATO gjennom flere øvelser, skriver NATO.

Lancer bombeflyene fløy onsdag sammen med NATO Baltic Air Policing-jagerfly fra Tyskland og Italia.

– Alt mannskap fra US Air Force ble testet for covid-19 før avgang fra USA, og satt i karantene før treningen begynte, opplyser NATO.

B-1B Lancer bombefly eskorteres av to tyske Eurofighter Typhoon jagerfly på vei over Tallinn. Foto: Deutsche Luftwaffe B-1B bombefly og Eurofighter Typhoon jagerfly på vei over Estland. Bildet er tatt fra det tyske kampflyet. Foto: Deutsche Luftwaffe

– Skal bruke støtten hvis vi trenger den

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg de siste årene, med et økt spenningsnivå og stormaktsrivalisering mellom Russland og USA.

B-1B bombeflyets størrelse settes i perspektiv med soldatene som arbeider ved siden av. Foto: Luftforsvaret

TV 2 har tidligere omtalt at over 200 amerikanske soldater har ankommet Ørland i forbindelse med bombefly-øvelsene. Ifølge den amerikanske europeiske felleskommandoen EUCOM er det første gang dette har skjedd.

Under åpningen av Forsvarets luftmaktsseminar i februar redegjorde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) for hvorfor de amerikanske B-1 bombeflyene skal trene i Norge.

– B-1 har konvensjonelle kapasiteter som skal brukes til å øve med landstyrker. Det skal øves på reelle situasjoner og luftstøtte fra B-1. Vi skal evne å bruke denne støtten hvis vi trenger den, sa Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er glad for muligheten til å trene med amerikanske styrker. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kan frakte store volum

Forsvarsministeren har snakket om hvordan NATO har blitt utfordret av Russlands konfronterende atferd de siste årene.

Oberstløytnant Michael Bottenvik-Hartmann foran et av USAs strategiske bombefly B-1B Lancer på Ørland flystasjon. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

I NATOs nye strategi står troverdig avskrekking sentralt, og Bakke-Jensen har betegnet de alliertes nærvær og øvingsaktivitet som en ønsket utvikling.

Stabssjef ved 132 luftving, oberstløytnant Michael Bottenvik-Hartmann, er nestkommanderende ved Ørland kampflybase. Han forklarer hva som skiller de amerikanske bombeflyene fra de norske.

– I utgangspunktet har dette flyet kapasitet til å levere samme type våpen som vi kan levere med våre norske F-16 og F-35. Den store forskjellen er volumet dette flyet kan bære med seg, sier Bottenvik-Hartmann.