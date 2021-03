Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Da jeg bestilte årlig hovedservice til min 2015-modell Toyota Auris, ble jeg fortalt av merkeforhandleren at jeg burde ta bremse-smøring i tillegg.

Prisen er 1.200 kroner. Dette har aldri blitt nevnt før i de fem år bilen har vært til hovedservice. Trenger jeg dette?

Benny svarer:

Heisann!

Først av alt et klapp på skulderen for at du følger opp servicene på bilen din. Det er mye viktigere enn hva mange tror.

For det første får du en trygg og driftssikker bil. For det andre vil det være et stort pluss den dagen du ikke skal ha den lenger og skal selge.

Må man skifte komplette bremser på bilen, så koster det fort mye penger.

Når det gjelder oppsmøring av bremsene synes jeg, generelt sett at det er en god ide, om det ikke er en obligatorisk del av servicen. Dette kan variere noe fra bilmerke til bilmerke og fra service til service.

Det er en veldig vanlig feil på biler, særlig de som går mye på saltede veier, at bremsene kan ruste og sette seg fast. Ofte ender det med bytte av både bremseskiver og bremseklosser. I verst fall både foran og bak. Da snakker vi fort reparasjoner til mangfoldige tusen kroner. Verken 10.000 eller 20.000 kroner er noen uvanlig pris her. Det kommer helt an på hva slags bil man har.

Det som er vanlig å gjøre på en slik bremseservice, er at man demonterer bremseklossene. Man vasker og rengjør bremseklosser og kaliptere, smører opp, og setter det hele sammen igjen.

Prisen her på 1.200 kroner tyder på, om jeg skal gjette, at de beregner en snau times tid på denne jobben (om det er inklusive moms). Det høres ikke urimelig ut i mine ører. Det koster litt å ha bil …

Jeg vil anbefale deg å gjøre dette av flere grunner. For det første kan det forebygge potensielle kostnader, du får en god kontroll av bremsene og du vil sikre deg gode bremser til neste service. Om bremsene dine er i ferd med å sette seg fast og har begynt å gå tregt, kan du faktisk merke forskjell etter denne servicen.

Jeg gjorde i alle fall det på min egen bil, som jeg hadde for noen år siden. Jeg ble nesten skremt av forskjellen før og etter. Men dette kom snikende så sakte og umerkelig at jeg ikke oppdaget det.

Håper dette var oppklarende. Ønsker deg lykke til med nysmurte bremser!

Les også: Snart kan du bare glemme å prute på bilene deres

Stort arkiv

Les også: 20-årsregelen: Disse bilene kan du gjøre kupp på!

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Eier du en Toyota – fortell oss om det her:

Video: Har du fått med deg denne bil-duellen?