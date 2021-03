Vil hindre at norsk boikott kan bli vedtatt neste helg

Søndag 14. mars holdes årets forbundsting for NFF. Nå håper en tidligere visepresident i det europeiske fotballforbundet at norske klubber klarer å holde hodet kaldt.

Per Ravn Omdal har hatt en rekke fotballpolitiske verv, både nasjonalt og internasjonalt. Nå frykter han hva som vil skje hvis boikott av fotball-VM blir et tema på årets forbundsting.

– Jeg synes det er veldig vanskelig. Vi kan ikke overlate en så viktig og alvorlig sak som dette til et ting hvor det ikke foreligger noen utredninger av konsekvenser. Det må gjøres, for så stor er saken. Vi kjenner ikke konsekvensene av en mulig boikott, sier Omdal.

Hans syn støttes av Cato Haug, leder i Norsk Toppfotball.

– Vi mener at denne problemstillingen er for viktig til å risikere at det skal komme et benkeforslag på forbundstinget om en uke, som ender med at vi vedtar en boikott av Qatar-VM. Ikke fordi vi nødvendigvis mener at boikott er feil virkemiddel, men fordi grunnlaget per nå er for dårlig, sier han til VG.

Selv om en oppfordring til boikott av fotball-VM i Qatar ikke står på sakslisten, kan det fortsatt havne der. Hvis noen fremmer et forslag på spørsmål om det er noen bemerkninger til sakslisten, skal det voteres over om det skal tas opp.

For at saken skal bli tatt videre, må 2/3 stemme for. Hvis dette skjer, vil oppfordringen til boikott bli behandlet som en vanlig sak. Det vil si at det holder med et alminnelig flertall.

Det mest sannsynlige utfallet er at saken blir diskutert, men at en endelig avslutning ikke kommer før senere i 2021, som Cato Haug ønsker. NFF, ved generalsekretær Pål Bjerketvedt, ønsker også en utsettelse.

Alle fotballklubber som har vært medlem av forbundet i over et år, kan stemme på tinget gjennom en representant. Klubber på de tre øverste nivåene på herresiden og de to øverste på kvinnesiden kan møte med to. Så langt er rundt 200 delegater fra ulike klubber påmeldt. Forbundsstyret har åtte stemmer, mens kretsene har totalt 18.

– Jeg mener at en sånn sak kommer altfor tett på tinget, og ingen er forberedt på saken. Dette er noe som virkelig krever tette vurderinger, forteller den tidligere visepresidenten i UEFA.

Fotballtinget er 14. mars (digitalt). Ingen sak om boikott er meldt inn (fristen gikk ut i november). Om man ønsker dette på sakslista, må man fremme dette da Tinget kommer til punkt D «vedtakelse av sakslisten» og så voteres det om saken skal tas inn. Krever 2/3 flertall. — Lars Johnsen 🇳🇴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇸🇪🇫🇮🇫🇷 (@reporterlars) March 4, 2021

Bekymret for konsekvensene

I forrige uke vokste det fram et grasrotopprør, der supportere ba egne klubber komme med forslag om boikott. Tromsø IL var første klubb ut, men flere har slengt seg på. RBK er siste klubb som har støttet forslaget etter deres årsmøte i går. Per Ravn Omdal respekterer standpunktet til klubbene, men mener det fremdeles finnes bedre alternativer.

– Det er veldig lett å hoppe på en boikott, men jeg tror det er en feil vei. Jeg tror en tett dialog om alle disse spørsmålene med de aktuelle organene er veien å gå. Da vet man hva man står for, og kan handle deretter.

– Hva er konsekvensene av en boikott?

– Det tør jeg ikke si. Det kan være sportslig, og så ligger det selvfølgelig mye penger der som brukes ut i norske klubber og breddefotball. Alle disse tingene må man se på. Man kan vel tenke seg til at en boikott neppe vil være særlig populært i FIFA eller UEFA, mener Omdal.

Hvis ikke forslaget for 2/3 av stemmene, kan det meldes inn til neste års forbundsting.