Bolsjunov innrømmer grov tabbe i Klæbo-duellen

Johannes Høsflot Klæbo parkerte Aleksandr Bolsjunov i den siste bakken. Her er russerens forklaring.

Aleksandr Bolsjunov tok igjen forspranget de norske lagkameratene hadde skaffet Johannes Høsflot Klæbo.

Flere ganger forsøkte russeren å dra ifra, men Klæbo hang på ham som en klegg. Til slutt var det trønderen som dro til. I den siste bakken skrudde han på turboen og da han kom til toppen var den russiske kjempen parkert.

Overfor TV 2 innrømmer Bolsjunov at han gjorde en stor feil da duoen gikk inn i bakken.

– Jeg gjorde en feil. Jeg trodde Johannes skulle komme på venstresiden, men så kom han plutselig til høyre. Jeg ga Klæbo muligheten til å angripe og ta førsteposisjonen. Det var en tabbe av meg, sier russeren, formidlet via hans tolk, til TV 2.

– Valgte du feil taktikk?

– Ja, sier Bolsjunov etterfulgt av en hånlig latter.

– En av de beste i verden, men her blir han statist

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum måtte gjennom et tøft valg da han skulle ta ut stafettlaget på torsdag. Men sankeretappen var det aldri noe tvil om.

– Forskjellen er at det tar kortere tid for Johannes å komme opp i maksfart. Bolsjunov er en av de beste i verden, men her blir han statist. Johannes er så ekstrem på det der, det er ingen som tar ham når han får det slik, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

RESPEKT: Aleksandr Bolsjunov gratulerer Johannes Høsflot Klæbo med seieren etter fredagens stafett. Foto: Lise Åserud

Emil Iversen gikk Norges andreetappe og leverte en helt enorm prestasjon.

Iversen ble sendt ut 56 sekunder bak, som nummer ti i feltet, men da han leverte stafettpinnen videre til Hans Christer Holund var russerne 23 sekunder bak.

– Som ankermann er det ingen over eller vedsiden av Johannes. Petter Northug tror jeg hadde slitt med å slå Johannes, slik han er nå, sier Emil Iversen til TV 2.

TV 2s langrennssport Petter Skinstad måtte også trekke inn Petter Northug da han skulle oppsummere Klæbos avslutning.

– Vi har vært ekstremt heldige. Det er ikke gitt at det skulle komme en som var enda bedre å spurte enn Northug. Vi har på en måte fått en Northug 2.0 i Klæbo. Han har ført arven videre ekstremt bra, sa TV 2s langrennekspert Petter Skinstad under TV-stua.

Dette mener Klæbo skiller ham og Bolsjunov

En som var i et mye bedre humør etter stafetten var Norges ankermann Johannes Høsflot Klæbo. Den lynhurtige spurteren fra Trøndelag viste igjen sin styrke før målgang.

– Jeg tenker vel egentlig ikke så mye på når jeg skal angripe. Jeg gjør det når jeg føler at Bolsjunov minst venter det.

– Hva er det du har som ikke Bolsjunov har?

– Jeg har kanskje det siste lille kicket, men han henter jo meg inn. Det har nok noe med at jeg går kontrollert også. Han har jo vist at han er best på distanse, sier Klæbo til TV 2.

– Du har taket på ham?

– Litte grann iallfall. Jeg fikk det slik jeg ville i dag, sier Klæbo.