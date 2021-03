«Exit» er like rå og enda bedre enn første sesong

Da «Exit» kom sjokkerte den alle med et drøyt persongalleri og vanvittige scener på rekke og rad. Når man ikke trodde det kunne bli verre, så ble det rett og slett verre. Nå er sjokket lagt seg og universet etablert. Det betyr at serien kan bruke mer tid på å gå dypere i rollefigurene og bakgrunnen deres.

Damenes hevn

Det er nå flere medrivende tråder å følge, spesielt Agnes Kittelsens Hermine, som jobber for å stå på egne ben og ikke minst er på jakt etter hevn over eks-mannen Adam (Simon J. Berger). Etter at damene er blitt hersa med av disse fire sosiopatene er det tilfredsstillende å se at de klarer å reise seg og slå tilbake.



SLÅR TILBAKE: Agnes Kittelsens rollefigur Hermine er på hevnjakt. Foto: Stephen Butkus, Fremantle, NRK

Dessuten er det damene som får fram sympati og medfølelse hos seeren, selv om det i denne sesongen åpnes litt opp for en smule moralsk ettertanke hos mannfolka.

Vi kommer litt mer under huden på Jon Øigarden og Tobias Santelmanns rollefigurer, som tidligere kun var gale partydrittsekker, men som nå viser at de faktisk har noen ømme punkter.

Dypere og bedre

Sesong 1 var underholdende, men manglet de store handlingstrådene. I sesong 2 blir vi fortsatt underholdt i bøtter og spann, men samtidig blir vi også mer investert i handlingen og rollefigurene.

Dessuten får vi et interessant innblikk i innsidehandel, svarte penger og hvordan de klarer å tjene uhorvelig med penger. I serien følger vi spesielt én aksjehandel, der spenningen og pulsen deres hopper ut av tv-skjermen og under huden på seeren.

I KJENT STIL: Sesong 2 er fortsatt full av festing, prostitusjon og narkotika. Foto: Fremantle, NRK

Glitrende skuespill

I tillegg til at universet er satt, har også skuespillerne funnet seg enda bedre til rette i rollefigurene. Finansfirkløveret er glitrende ufyselige og selv om de hele tiden tar altfor drøye valg så oppleves de absurd nok troverdige. De strålende skuespillerne fra sesong 1 har fått selskap av flere gode skuespillere, som Rolf Lassgård, Sofia Helin, Anders Baasmo og Maria Bonnevie.

Beksvart humor

«Exit» kjører beksvart humor krydret med ironi. For eksempel de overtydelige låtvalgene, som innimellom blir litt for mye, men som stort sett er veldig gøy, som når Anders Baasmo er på «Pretty Woman»-runde. Nå krysser jeg fingre for at det kommer en snarlig sesong 3.

«Exit» er blitt en underholdende, drøy, morsom og spennende serie.

Terningkast 5