Ny satsing: – Disse jentene er pionerer

– Det er veldig gøy! Det føles bra å kunne være med og ta sporten videre, forhåpentligvis få med flere jenter også.

Det sier Lina Galaasen Lund. For første gang finnes det et kvinneteam for norske dødsere, og det på selveste kvinnedagen. På det teamet finner vi blant annet Lund og Annette Weum. De mener et kvinnelag har vært etterlengtet:

– Ja, det er jo absolutt det. Jeg har vært med og dødset en stund nå, og dødset i herreklassen veldig lenge, så det er jo kult å få et eget kvinnelag og bygge opp rundt det, sier Lund.

TV 2 møter dødserne på Ingjerstrand . Det er strålende sol, is på vannet og jentene skal dødse fra 10-meteren. Med er også representanter fra Det Internasjonale Dødseforbundet, Paul Rigault og den tidligere snøbrettkjøreren Stine Brun Kjeldaas.

– Dette her er helt utrolig. Minus tre grader og damene skal fristile fra 10eren. Det er helt rått, utbryter Rigault og legger til:

– Dette har tatt ikke bare Norge med storm, men også verden. Og i teten finner vi damene. Dødsingen har bare kommet for å bli altså.

KALDT: Det ble en kald fornøyelse for dødserne mandag formiddag. Foto: Per Haugen / TV 2

Pionerer

Kvinnesatsing i idretten er ikke noe nytt, men kanskje litt ekstra spesielt for dødsejentene akkurat i dag. De skal nemlig signere en stor avtale med Synnøve Finden, som går inn i sporten og fokuserer utelukkende på kvinnene.

– Det passer veldig bra i dag da, på kvinnedagen, ler Weum.

– Vi må vise at jenter også kan dødse, slik at flere vil drive med det. Å nå få et kvinneteam fremmer også likestillingen i idretten, påpeker Lund.

DØDSING: Dødsing er en form for fristil-stup. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer DØDS: Man kan gjøre mange ulike døds. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer MAGEPLASK: Dødsing kan fort bli til mageplask. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer ADRENALIN: Dødserne sier adrenaling er grunnen til at de driver med dødsing. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer ISKALD: Når adrenalinet legger seg blir det kaldt å komme opp på land igjen. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer Kvinnelag i dødsing. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer Kvinnelag i dødsing. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer

Rigault og Kjeldaas forteller at av alle klippene som ligger ute på Dødseforbundets side så er det et klipp fra kvinnefinalen i VM 2019 som er det desidert mest sette. Et av klippene har over 5,5 millioner visninger.

– Damene er jo absolutt med på å gjøre denne sporten større, og vi utfordrer guttene ved at vi gjør veldig mye av de samme dødsene. Så jeg synes helt klart at vi har noe å stille opp med, sier Lund.

Kjeldaas vet selv hvordan det er å kjempe seg frem som kvinne på en mannsdominert arena:

– Disse jentene er pionerer i sin sport og baner vei for andre jenter. Det er helt rått. Damer kan også dødse, fastslår hun fornøyd.