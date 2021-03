Sprengkulden er over i de fleste delene av landet, men fortsatt er det kuldegrader mange steder.

Det er det med all tydelighet også i Halden, der en sjåfør ble fotgjenger på rekordtid fredag morgen.

Han kom tydeligvis til nediset bil. Og dessverre tok han seg ikke tid til å gjøre det som er svært viktig da: Å få bort isen.

I stedet kjørte mannen avgårde. Men turen ble ikke veldig lang. Han ble nemlig oppdaget av en politipatrulje som la seg på hjul.

Lokalavisen Halden Arbeiderblad var først ut med denne nyheten.

Så ikke blålysene

– Han så såpass lite at han ikke la merke til at politipatruljen slo på blålysa for å påkalle hans oppmerksomhet, sier politiets innsatsleder, til avisen.

Det er ingen tegn til skraping av is på frontruten. Varmeapparatet har begynt å fjerne noe av isen, men langt fra så mye at det må kunne sies å være forsvarlig.

Dermed ble det førerkortbeslag på stedet. Sjåføren fikk også en bot for dette.

12 prikker – da røk førerkortet

Kan reagere på flere måter

At sjåføren fortalte til politiet at det bare var snakk om en kort kjøretur, hjalp fint lite. Reglene om forsvarlig sikt gjelder uansett om man skal kjøre ti meter, eller ti mil.

Avhengig av alvorlighetsgraden, kan politiet reagere på flere måter i tilfeller som dette.

I beste fall får man beskjed om å skrape bedre før man kjører avgårde. I de mest graverende tilfellene, som dette, ryker førerkortet.

Dette var alt mannen kunne se – likevel kjørte han avgårde

Hvor mye bør du skrape?

Hvor mye bør du så skrape her? En tommelfingerregel som også politiet praktiserer, er at du minst må skrape det feltet som vindusviskerne dekker av frontruten.

I tillegg skal du naturligvis også ha sikt andre veier også.

Det er også viktig å børste snø av bilen. Snø på panseret vil fort blåse opp og legge seg på frontruten når man kjører, det kan skape skumle situasjoner.

Varme opp før du kjører

Og snø på taket, kan lage problemer på bilene bak. Den bør også fjernes før man kjører avgårde.

Et godt tips: En god isskrape og en skikkelig snøkost bør være obligatorisk i bilen nå.

Og har du mulighet til å forvarme bilen, bør du absolutt gjøre det. Da kan du sette deg rett inn i varm bil, med isfrie ruter!

