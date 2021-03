Kristoff «begynner å bli litt lei», men vil holde på til han blir 37

Alexander Kristoff øyner OL i Paris i 2024 som et naturlig karrierepunktum. Å utforske nye ritt kan bli viktig for å holde motivasjonen ved like frem til det.

Se Paris-Nice på TV 2 og Sumo fra 15.30 søndag

– Jeg begynner å bli litt lei. Jeg har jo gjort dette i mange år nå.

Alexander Kristoff sitter på Gardermoen før avreise til Paris-Nice og det som blir en ny vårsesong med fokus på brosteinsklassikerne. Deretter venter de sedvanlige sesongmålene: Tour de France og VM.

– Før var det mer spennende

33-åringen er inne i sin 12. proffsesong, og 2021-utgaven av «rittet mot solen» blir hans niende deltakelse i det prestisjetunge franske etapperittet.

– Følelsen av å bli litt lei har kommet litt over tid. Jeg har jo mer eller mindre syklet de samme rittene i over ti år. Før var det mer spennende. Når man gikk fra U23-klassen til å bli proff så var det spennende. Og så var det spennende å sykle de største rittene for første gang. Men nå har jeg syklet de samme rittene lenge. Å bytte litt på sesongopplegget kunne kanskje ha hjulpet litt, men samtidig så er det jo klassikerne og de vanlige sesongmålene jeg er best på, sier han.

Ikke misforstå: Kristoff er i høyeste grad motivert for sesongen som så vidt er i gang.

Det er først når TV 2 spesifikt spør om hvor lenge han tenker å holde på at han begynner å reflektere over det som har vært en lang karriere.

– Jeg tenker kanskje at OL i Paris i 2024 kan være et naturlig stoppested. Men enn så lenge er jeg fortsatt motivert. Så lenge jeg fortsatt er med og kjemper og ikke er helt elendig, så holder jeg på til da, sier han.

På utgående kontrakt

Kristoff er imidlertid på utgående kontrakt med sin nåværende arbeidsgiver UAE-Team Emirates.

Laget har vært hans hjem siden 2018-sesongen, og han har ingen umiddelbare planer om å søke lykken hos noen andre.

– Jeg har en plan om å sykle neste år! Jeg har sagt til manageren min (Joona Laukka) at han bare må snakke med folk og sondere markedet. Men det er nok noe han gjør kontinuerlig uansett. Men jeg trives godt her. En ny kontrakt er avhengig av «alt»: egne sjanser, økonomi og så videre. Jeg begynner jo å dra på årene, så økonomi blir selvsagt en viktig del av det.

– Foretrekker du å bli værende, eller kan det bli for mange kapteiner på ett og samme lag?

– Jeg trives godt her, og jeg synes det er positivt med flere gode ryttere. Laget presterer på mange fronter. Jeg håper de har lyst til å beholde meg!

På samme nivå som tidligere år

Kontraktsforhandlinger i sykkelsporten skyter tradisjonelt først fart utover våren og inn mot Tour de France.

Før den tid venter altså klassikerne, og aller først Paris-Nice.

– Jeg må jo prøve på å vinne en etappe. Jeg har bare vunnet én etappe her før, så det får være målet, sier han.

«Rittet mot solen», som det er kjent på folkemunne, skal på papiret gi raske herrer som Kristoff, Sam Bennett, Pascal Ackermann og Arnaud Démare tre sjanser til å spurte om seier.

Etter litt stang ut i sesonginnledningen, hvor han ble hindret av mekanisk trøbbel i Omloop Het Nieuwsblad og en velt i Kuurne-Brussel-Kuurne forrige helg, hadde en etappeseier vært en solid opptur.

– Jeg har syklet færre ritt enn tidligere, i og med at flere ritt har blitt avlyst, og jeg foretrekker egentlig å ha litt flere ritt i bena. Men jeg føler ikke at formen står tilbake for formen jeg har hatt på samme tidspunkt i andre år, sier han.