Interessen for Audis nye elbil, e-tron GT, har vært stor de siste ukene etter lansering.

Dette er en linjelekker firedørs Gran Tourer – med heftige ytelser. Toppmodellen yter opptil 646 hk og koster fra drøyt 1,2 millioner kroner.

Nykommeren deler plattform med Porsche Taycan. Sistnevnte er nå også tilgjengelig som «stasjonsvogn». Da heter den Taycan Cross Turismo.

Allerede nå har ryktene begynt å gå, om Audi vil gjøre tilsvarende med sin e-tron GT.

Ny drømmebil?

Audi har naturligvis fortsatt fullt fokus på nye e-tron GT, og ønsker ikke å kommentere hvorvidt det kommer en «stasjonsvogn»-utgave på sikt.

Men det stopper ikke spekulasjonene ute på nettet. Nå har blant annet Rain Prisk, kjent for å redigere eksisterende biler i Photoshop, publisert sin tolkning av en eventuell Audi e-tron GT som stasjonsvogn.

Om dette blir en ny drømme-elbil fra Audi gjenstår å se. Men vi blir ikke veldig overrasket om det skulle dukke opp en lignende utgave etter hvert.

Dette er helt nye Porsche Taycan Cross Turismo.

0-100 på 3,3 sekunder

Nye e-tron GT er i første omgang tilgjengelig i to versjoner: e-tron GT og RS e-tron GT. Sistnevnte er den kraftigste Audi-modellen noensinne, målt i antall hestekrefter.

Med en overboost-funksjon, yter råskinnet 646 hk og 830 Nm. Med firehjulsdrift og lavt tyngdepunkt, sørger det for at 0-100-sprinten raser unna på bare 3,3 sekunder. 0-200 km/t er oppgitt til 11,8 sekunder.

Heller ikke innstegsmodellen, som starter på 899.000 kroner, er noen sinke ut av lyskryssene. Denne yter opptil 530 hk og gjør 0-100 km/t på 4,1 sekund.

Akkurat som i Taycan, får e-tron GT to gir. Et for rask akselerasjon, og et for høyere fart.

Audi vil ikke bekrefte om e-tron GT kommer som stasjonsvogn. Foto: Rain Prisk / Facebook

