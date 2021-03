Moxnes til kamp mot «parasitter»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjør mangemillionærene til hovedmotstander foran valget. Det går utover søkkrike næringslivstopper, mangemillionær og kommunalminister Nikolai Astrup, og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I sin tale til landsmøtet i Rødt fredag tok Moxnes rennafart mot de han kaller parasitter i korona-situasjonen:

«Parasitter»

– Vi leser om eiendomsbaroner som lar leiligheter stå tomme framfor å sette ned leia eller selge, for da får de koronastøtte fra staten. Vi hører om Color Line som ikke betaler skatt, men likevel er blant dem som får mest penger. Det er dugnadsånden sin: Først lobbe seg til spesialordninger så man ikke betaler skatt i gode tider, og så håve inn hundrevis av millioner kroner - fra fellesskapet - i krisetider, sa Bjørnar Moxnes i sin landsmøtetale. Og han fortsatte:

– Det der er ikke nyttig næringsvirksomhet, det er parasittvirksomhet!

– Arrogant statsråd

Kommunalminister Nikolai Astrups anbefaling til Oslo kommune om å avhjelpe krisen for næringslivet ved å sette ned eiendomsskatten fikk også hard omtale:

– Husker dere hva Høyres statsråd Nikolai Astrup svarte da Oslo innstendig ba regjeringa om mer hjelp for å holde liv i byens uteliv og kulturliv gjennom krisa? Astrup ba byrådet gjøre noe med eiendomsskatten! Men det er jo ikke eiendomsskatten som har stengt ned massevis av arbeidsplasser, det er det jo smitteverns-tiltakene som har gjort. Har du hørt noe dummere? Høyres millionærminister er så arrogant at det ville imponert fransk adel på 1700-tallet. Dette er faktisk på nivå med å be folk som ikke har råd til brød om å spise kake i stedet.

Bruktbilselger Støre

Rødt har heller ikke store forhåpninger til at Arbeiderpartiet vil ta krafttak for å redusere forskjellene, dersom de kommer til makten.

– Det var tross alt en rødgrønn regjering som i sin tid satte i gang store kutt i skatten på selskapsoverskudd. Og de kuttene har Jonas Gahr Støre planer om å videreføre om han blir statsminister. Det skal vi riktignok bli to om, men det sier mye om hvor lite troverdig Arbeiderpartiets kamp mot forskjellene egentlig er. Jeg ville heller stolt på en bruktbilselger med anonym profil på Finn.no enn å stole på Aps løfter om å få ned forskjellene, sa Moxnes.

I landsmøtetalen tok Rødt-lederen til orde for å bruke penger fra oljefondet for en stortstilt industrisatsing i Norge. Partiet vil forby all profitt i velferdssektoren og i størst mulig grad hindre utenlandske interesser å å eierskap eller kontroll over norske ressurser.

Men Rødt vil altså støtte alt annet enn Erna Solberg som statsminister. Han minnet den digitale landsmøteforsamlingen om Erna Solbergs første krisepakke.

– Det var egentlig ikke en krisepakke. Det var en drittpakke for arbeidsfolk og en gavepakke for bedriftseierne, Sa Moxnes.