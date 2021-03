Pep vil nekte spillerne å reise: - Det gir ingen mening

Pep Guardiola har ingen planer om å sende sine spillere på landslagssamling, med mindre de kan komme tilbake uten at de risikerer karantene.

Som sine kolleger Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp, synes Manchester City-manager Pep Guardiola at det er håpløst å sende spillerne på landslagssamling dersom de må i karantene når de vender tilbake til klubblaget. På pressekonferansen før møtet med Manchester United søndag, var Guardiola tydelig oppgitt.

– Det gir ikke noen mening at de skal dra på landslagssamling, for så å komme tilbake hit hvor de ikke kan spille på ti dager. Da kommer de ikke til å reise, det er helt sikkert. Kan de komme rett tilbake til trening med oss, så kan de reise, sier spanjolen.

I Storbritannia må alle som kommer fra «røde» land i 10 dagers karantene. Det faller i dårlig jord hos de fleste Premier League-managerene. Ole Gunnar Solskjær sa blant annet følgende om situasjonen etter kampen mot Crystal Palace onsdag.

– Det gir ikke mening i å la dem reise om de må være ti dager i karantene når de kommer tilbake. Det er vi som betaler dem. Det er en prat vi kommer til å ha med spillerne, sa Solskjær til Sky Sports.

Guardiola er klar på at han gjerne ser spillerne på landslaget, men da må det gjøres unntak.

– Vi ønsker at de skal representere landene sine for vi vet hvor viktig det er, men det gir ingen mening sånn som det er nå. Om de ikke kan spille for oss kommer de ikke til å fly, gjentar City-sjefen.

– Enorm respekt

Før landslagspausen skal uansett City gjennom flere tøffe oppgaver. Først ut er Manchester United på Etihad Stadium søndag.

– De er så sterke i alle avdelinger. Defensivt, på midtbanen med playmakeren Bruno Fernandes, og i angrep med raske spillere som Daniel James, Marcus Rashford og Anthony Martial. Så har de erfaringen til Edinson Cavani, en spiller jeg beundrer vanvittig mye, sier Guardiola til TV 2 og fortsetter:

– Det er Man-che-ster United! Det er alltid toppklasse. Vi er privilegerte som får kjempe mot dem. De siste sesongene har vi vært foran. Vi skal være oss selv og målet vårt er å fortsette å gjøre som vi har gjort så langt.

Med elleve kamper igjen av sesongen har Guardiolas mannskap sikret seg en luke på 14 poeng ned til Ole Gunnar Solskjær og co. De to siste sesongene har Solskjær gått seirene ut av begge duellene på Etihad, men på spørsmål om han er redd for Manchester United, må City-sjefen klø seg i hodet.

– Når vi spiller mot United har jeg selvfølgelig en enorm respekt. Jeg respekterer alle lagene, også United, men redd er ikke det riktige ordet å bruke. Jeg var veldig imponert over hvordan de spilte på Stamford Bridge. Det er en utfordring og vi skal gjøre det vi kan for å vinne, sier han.

Uslåelig

Og fortsetter Manchester City som de har gjort den siste tiden, skal Manchester United få en real utfordring. De lyseblå har vunnet 21 strake kamper i alle turneringer.

– Vi tror alltid vi kan gjøre det bedre og når vi vinner handler det om hvordan vi håndtere suksessen. Å vinne en gang betyr ikke at vi kommer til å vinne i framtiden. Fotball handler om det man gjør i dag. Så langt har vi vært fantastisk. Alle i dette laget gir alt og det må vi fortsette med på søndag, er beskjeden fra Guardiola.

Manchester United på sin side har vært fantastisk på bortebane denne sesongen. De røde djevlene har spilt 21 strake bortekamper i Premier League uten nederlag, dermed ryker en av rekordene søndag.

– Det er en viktig kamp, som det var gangen før der, gangen før der og gangen før der. Vi må ikke fokusere på hvor mange poeng vi har, for vi vet hvor vanskelig Manchester United er. De har fått gode resultater her på Etihad, men vi har muligheten til å øke forspranget, avslutter Guardiola.

SØNDAG: Se Manchester City - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 17.00.