Stenger operasjonsstuer for større kapasitet: – En presset situasjon

Det opplyser sykehusdirektøren på en pressekonferanse fredag.

Da beredskapsnivået ble oppjustert til gult tirsdag ble åtte operasjonsstuer stengt, og flere operasjoner er utsatt for å oppjustere koronaberedskapen.



– De siste dagene har vi hatt en presset situasjon på våre intensiv- og overvåkningsenheter, og får derfor nå også bistand fra Oslo Universitetssykehus med de sykeste pasientene våre, sier sykehusdirektør Øystein Mæland.



Antallet covid- pasienter på Ahus har tredoblet seg de siste to ukene.

– Denne situasjonen representerer en betydelig slitasje på vårt personell, sier Mæland.

Torsdag ble det kjent at intensivavdelingen på Ahus er full, og at pasienter det siste døgnet har blitt sendt til Oslo Universitetssykehus.

FULLT: Ahus må sende covidpasienter til Oslo universitetssykehus. Foto: Erlend Aas / NTB

Pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna i Oslo legges nå inn på på Oslo Universitetssykehus, i stedet for Ahus der de hører hjemme.

– Sprengt kapasitet allerede i helgen

Intensivkapasiteten på Ahus var sprengt allerede sist helg, mener tillitsvalgt ved sykehuset.

– Ansatte som hadde fri, ble kalt inn for å jobbe ekstra, og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus, sier Ståle Clemetsen i overlegeforeningen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) til VG.

Ifølge overlegen ble Ahus tirsdag satt i gul beredskap etter sterkt press fra de ansatte.

– Det var svært travelt i helgen. Man fikk til slutt overført fire intuberte pasienter til Diakonhjemmet, Bærum sykehus og Rikshospitalet. Dette er pasienter som kommer i tillegg til de 28 pasientene som er innlagt på Ahus nå, sier Clemetsen til avisa.

Sykehusdirektøren avviser at de har hatt kapasitetsproblemer.

– Vi har hatt flere episoder der vi har hatt en presset intensivsituasjon. Når jeg sier vi ikke har kapasitetsproblemer, går det på det at vi har en kapasitet vi kan ta opp dersom vi gjør det vi nå har gjort, sa Mæland på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Han forklarte på pressekonferansen at sykehuset har mulighet til å mobilisere det personellet de trenger dersom trykket øker, men at det ville bety at de må slutte å gjøre annet.

Ahus er Norges største akuttsykehus, og har i alt hatt over 850 innleggelser med Covid-19-pasienter.