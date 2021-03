Kjørte over kameraten med bil - dømt til seks års fengsel

– Bare et lykketreff at denne hendelsen ikke fikk en dødelig utgang, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Det var nattestid 6. juni 2019 at det skal ha skjedd en «uoverenstemmelse» mellom to kamerater i Bergen.

Disputten dreide seg, ifølge dommen fra Bergen tingrett, om en sylinder som var montert på en scooter, eid av mor til fornærmede.

Sylinderen var eid av tiltalte, og fungerte som en del av et trim-system, som gjorde at scooteren kunne nå en hastighet på opptil 90 km/t. Scooteren var registrert for å kun gå i 40 km/t.

Amper stemning

Da de to kameratene møttes denne juni-kvelden, skal tiltalte ifølge dommen ha ønsket at fornærmede demonterte denne sylinderen og leverte den tilbake.

Tiltalte skal ha parkert bilen sin slik at forhjulet på scooteren ble blokkert. Hensikten var å hindre at fornærmede kunne forlate stedet.

Det skal så ha oppstått en amper stemning, og fornærmede skal ha slått i sidespeilet på bilen før han tok tak i genseren til tiltalte.

Stemningen og tonen skal ha vært aggressiv, men fornærmede samtykket til å demontere sylinderen. De to skal likevel ikke ha blitt enige om når dette skulle skje, og fornærmede kjørte av gårde på scooteren.

Kjørte over kameraten

Ifølge dommen er det neste som skjer er at tiltalte kjører etter fornærmede, og følger etter ham opp en bakke.

Scooteren klarer ikke å holde farten, og tiltalte kjører over fornærmede.

I retten forklarte tiltale at han merket at han traff scooteren, men at det ikke var før senere han forstod at han også hadde kjørt over kameraten.

Tiltalte erkjente i retten at han hadde opptrådt uaktsomt da han lå tett bak scooteren, og deretter kjørte over kameraten.

Saken fortsetter under bildet

Selve hendelsen skjedde i juni 2019, men rettssaken gikk i Bergen tingrett i februar i år. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.

Hørte lyden av metall

Fornærmede forklarte på sin side at han også hadde følt på en amper stemning, og at han ville fort vekk fra stedet der han møtte tiltalte.

Scooterføreren gav full gass opp bakken, og kjente så en dytt i ryggen før alt ble svart.

Flere vitner forklarte i retten at de hadde hørt et smell, og lyden av metall som skrapte i asfalten.

Da fornærmede etter hvert ble hentet av nødetatene, og fraktet til Haukeland sykehus, fikk han påvist alvorlige skader og indre blødninger.

En overlege, som også var sakkyndig vitne, forklarte at fornærmedes skader var potensielt dødelige fordi skaden omfattet store venekar som kunne revne og blø kraftig.

Store plager

I dommen fremgår det at fornærmede har hatt store fysiske og psykiske problemer i etterkant av hendelsen.

I tillegg har han hatt store smerter og fått påvist en PTSD-diagnose i etterkant av ulykken.

– Han er fremdeles smertepåvirket, og livskvaliteten hans er begrenset som følge av dette, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til TV 2 og legger til:

– Når en venn kjører deg ned og lar deg ligge i veibanen, så er det noe som rokker ved den grunnleggende tryggheten til et menneske. Dette er nok en hendelse min klient må leve med resten av livet.

Saken fortsetter under bildet

Fornærmedes bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs, sier hennes klient er lettet over dommen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Lettet over dommen

I retten forklarte tiltalte at hendelsen skal ha vært et uhell, men dommeren har betegnet dette som «lite troverdig» i lys av at tiltalte kjørte videre uten å undersøke hva han hadde kjørt over.

Tiltaltes forsvarer, Helene Elness, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Bistandsadvokat Mjøs sier hennes klient er lettet over dommen, og lettet over at retten har sett alvoret i handlingen han ble utsatt for.

– Vi tenker at alvoret i saken reflekteres godt i den straffeutmålingen som har blitt foretatt. Vi opplever at det er riktig bevisvurdering, og det er bare et lykketreff at dette ikke fikk dødelig utgang, sier Mjøs.

Bergen tingrett setter straffen til 6 år og to måneder, i tillegg til tap av førerretten for alltid.

Dommen omfatter også inndragning av bilen som ble brukt til å kjøre ned fornærmede, samt erstatning til en sum av over 270 000 kroner.