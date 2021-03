Forventer dystre rekorder i Oslo

Det at flere tester seg gjør at byrådet i Oslo forventer høye smittetall de neste dagene.

Fredag ble det satt ny rekord i antallet registrerte smittetilfeller på ett døgn i løpet av pandemien i Oslo: 307.

Den forrige rekorden ble satt 27. februar da antallet var 245.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at han ser med uro på utviklingen med høye smittetall.

Han sier at blant årsakene til at smitten øker er at flere tester seg.

MASSETESTING: Helsebyråd Robert Steen vet ikke hvor avgjørende massetesting er for å få ned smittetrykket, men håper det vil avdekke mer skjult smitte. Foto: Heiko Junge / NTB

– Den siste uken har vi hatt rekordhøye testtall, men det er selvfølgelig en bekymringsfull situasjon, skriver han i e-post til TV 2.

Flere med symptomer

Steen sier også at flere oppgir symptomer som årsak til testing, og han sier at det kan bety at det er mer smitte i befolkningen.

– Med høye testtall fanger vi opp mer smitte, og derfor ser vi at smittetallene øker. At så mange tester seg, betyr at vi klarer å fange opp mer smitte, isolere de som er smittet og sette folk i karantene. Dermed øker sjansene for å slå ned smitten, sier han.

Helsebyråden i Oslo sier han er forberedt på flere rekorder.

– Vi må være forberedt på at vi kan få nye testrekorder og høye smittetall også i dagene fremover, sier Steen.

Utelukker ikke nye tiltak

I over fire måneder har Oslo vært nedstengt. Mange av tiltakene er svært inngripende.

På spørsmål om det er aktuelt å innføre enda flere tiltak, svarer han følgende:

– Oslo har svært strenge og inngripende tiltak, og det har vi hatt lenge. Folk begynner å bli slitne og lei, og smitteverntiltakene får konsekvenser for den psykiske helsa i byen. Men vi kan ikke utelukke noe, skriver han i e-posten.

TESTING: Denne uken startet storskalatesting på Blindern for studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør nå minst 50 til 70 prosent av smitten i Oslo muterte virusvarianter.

Skjult smitte

Selv om smitten øker i Oslo, sier Steen at kommunen har god oversikt over situasjonen og sier det er mange klynger og utbrudd over hele byen.

Det er blant de unge at smitten har økt mest den siste tiden, sier han.



Denne uken ble det startet massetesting av studenter på Blindern, og neste uke starter kommunen testing ved videregående skoler.

– Vi kan ikke si hvor avgjørende dette er for å få smittetrykket ned. Men vi vil kunne avdekke mer skjult smitte. Og jo mer smitte vi avdekker, jo raskere kan man sette folk i karantene og stoppe smitten. Vi håper det er et ledd i å kunne åpne samfunnet mer opp, sier Steen.