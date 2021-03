Den norske e-sportklubben Apeks har vunnet de siste fem sesongene av Telialigaen i Counter Strike. Nylig annonserte norgesmesterne store endringer i laget, som nå består av fire svensker og kun én nordmann.

Det er Sander «Grus» Iversen som er eneste gjenværende nordmann, og han spiller også for «reservelaget» som Apeks stiller med i Telialigaen. Og der møter de i kveld ligaleder Oilers eSport klokken 20:30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1.

— Vi kan utfordre de aller beste lagene til tider

Den nye lagoppstillingen har ikke hatt mye tid sammen enda. Og i tillegg ble treningen avbrutt i en periode etter Joakim "relaxa" Gustafsson testet positivt for COVID-19. Men treningen har gått bra, og Sander merker at de jobber godt og effektivt.

— Det har gått veldig bra og effektivt så langt føler jeg. Vi kommer med mye bra og kan utfordre de beste lagene i verden til tider. Vi må bare få inn mer rutine og erfaring, sier Sander Iversen til TV 2.

Klubben og laget har satt seg hårete mål, men Sander mener at den nye lagoppstillingen skal klare å treffe målene innen den satte tidsfristen.

— Målsetningen er jo selvsagt å komme topp 30 i verden før sommeren, noe som er meget oppnåelig med denne lagoppstillingen. Men det ultimate målet er jo selvsagt topp ti og kjempe mot de aller beste, sier Iversen.

— Både trist og spennende

Sander har spilt for klubben siden den ble etablert. Det har hele veien vært en norsk lagoppstilling. Nyheten om at laget skulle bli svensk, og at han ble den eneste nordmannen igjen, synes han både var trist og spennende.

— Mine første tanker var jo at det var både trist og spennende. Jeg har jo alltid spilt med nordmenn, og spesielt Marcelious, siden første dag i Apeks. Men samtidig så jeg muligheten for å utvikle mitt eget spill, se hvordan svenskene gjorde ting og lære av dem, sier Sander Iversen til TV 2.

— Oilers er et spennende lag

I kveldens TV kamp i Telialigaen er det duket for et toppoppgjør når Apeks skal møte nåværende ligaleder Oilers eSport fra Stavanger. Sander mener det er et godt lag de møter, men tror Apeks skal klare å dra i land seieren.

— Oilers er et spennende lag med mange gode spillere. Så om vi ikke leverer på vårt vanlige nivå kan det bli veldig utfordrende, ettersom vi ikke får trent til disse kampene. Men om vi leverer vårt normale nivå, og ikke roter bort runder, så bør dette gå fint, sier Apeks-spilleren til TV 2.

Sander har, sammen med Apeks, vunnet de fire siste sluttspillene i Telialigaen. De har blitt favoritter hvert eneste år, men denne sesongen har bla.a. TV 2 sin Counter-Strike ekspert Morten Vollan satt Oilers som sin favoritt. Denne sesongen spiller Apeks «lett og ledig», da reservelaget ikke har tid til å trene til kampene i Telialigaen. Iversen sier at det har gått fint mot enklere motstandere, men de merker det mot «topp fire»-lagene.

— Det har gått veldig fint mot antatt dårligere motstand, da er det bare gøy og mer som en FaceIT-match med venner («løkkefotball» red.anm.), men det merkes når vi ikke har en "far" på server som kan vær litt streng og stramme opp gutta når det går litt langt. Så vi må øke fokuset litt i de siste rundene for å samle nok poeng til å nå sluttspillet. Det eneste som er kjipt er at det er null stabilitet og vi har alt å tape, men det er ikke noe vi tenker over, avslutter Sander Iversen.

Slik spilles Telialigaen

Telialigaen er en norsk e-sportliga som har divisjoner i forskjellige spilltitler. Ligaen har totalt over 930 lag som deltar på tvers av divisjoner og avdelinger.

Man starter i laveste divisjon, og kan deretter spille seg til opprykk hele veien til førstedivisjon. I førstedivisjon spiller man ordinært seriespill online, og deretter vil de fire beste lagene kvalifisere seg til sluttspill som spilles offline ("on site") med publikum.

Telialigaen er de facto-turneringen for e-sport i Norge, og er den største nasjonale e-sportligaen i Europa.

