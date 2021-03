Moren sladret om bruddet til lokalavisen

Morten Hegseth forteller at moren har en fot innenfor lokalavisen. Det byr på utfordringer.

I kveldens program av «Senkveld med Helene og Stian» gjester blant andre Vegard Harm (24) og Morten hegseth (35) den prestisjetunge sofaen, hvor sistnevnte kan fortelle om en noe sladrete mor.

Sladrer

Da programlederne spør om hva moren har tipset om, kommer han på noen historier fra nesten ti år tilbake. Moren ønsket nemlig å gi sønnen litt publisitet.

– Min mor og jeg er veldig like og hun har hatt troen på meg og min karriere. Hun har også jobbet som resepsjonist i lokalavisen og tipset om mitt liv, forteller 35-åringen.

– Jeg husker for ni år siden, da jeg jobbet i «Ettermiddagen» på TV 2 og skulle stupe med Alexandra Joner fra ti-meteren. Da ringte de fra Stjørdalens blad og sa de hadde fått et tips om at jeg skulle stupe med Alexandra Joner, fortsetter han.

Tipset om bruddet

VG-kjendisen og komiker Sturla Berg-Johansen (53) møtte hverandre under innspillingen av «Norske talenter» i 2009.

Den da 23 år gamle Hegseth jobbet som journalist i Se og Hør, og falt for den 18 år eldre komikeren.

Forholdet fikk en brå slutt allerede etter ni måneder. Da tok moren til Hegseth opp telefonen og ringte lokalavisen.

– Jeg kom hjem fra en tung tur til Thailand med senebetennelse og ett knust hjerte. Jeg lå på sofaen og gråt hos mor.

Da han dro hjem til Oslo ringte telefonen.

– «Hei, det er fra lokalavisen, vi har fått inn et tips om at det er brudd mellom deg og Sturla Berg Johansen», forteller han lattermildt.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo i kveld kl. 22.15.