Åpenhjertig Lysbakken: – En kjempetøff situasjon

Da Lysbakken tok over som partileder i SV i 2012, kjempet partiet mot sperregrensen.

Den politiske fremtiden for både ham og partiet var svært usikker.

Nå er SV mer populært enn på 15 år.

– Jeg tror det handler om at det er en økende uro blant folk over at forskjellene øker i Norge. Og at kanskje mange føler litt ekstra på det nå under pandemien, som har vist seg å ramme veldig skjevt, sier Lysbakken.

Statsminister Vedum?

Lysbakkens drømmeregjering ved et regjeringsskifte til høsten består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV – med Jonas Gahr Støre som statsminister.

MEDVIND: SV-leder Audun Lysbakken gjestet TV 2-programmet Presseklubben. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hva hvis Senterpartiet blir størst og Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister. Blir du med i den regjeringen?

– Vi lukker ingen dører for noen løsning, sier han i TV 2-programmet Presseklubben.

– Så du lukker ikke døra for Vedum som statsminister?

– Nei. Altså, jeg har sagt at vi kan ikke peke på ham så lenge han ikke vil ha en rødgrønn regjering. Men blir det forhandlinger om en rødgrønn regjering til høsten, så får vi jo se da, sier Lysbakken.

– Kjempetøff situasjon

Lysbakken har vært aktiv i Sosialistisk ungdom og SV fra han var tenåring. Og bakgrunnen hans var med på å føre ham i akkurat den politiske retningen.

Se Lysbakken fortelle om hendelsen som endret mye i livet hans, i videovinduet øverst i saken.

– Jeg vokste opp i en del av Bergen hvor det var tydelig at det var forskjell på folk. Det har jeg egentlig hatt med meg fra jeg var liten. I tillegg har jeg og min egen familie vært gjennom en del tøffe tak, forteller han.

For da han gikk på videregående, skjedde det noe som skulle forme ham i livet.

– Jeg mistet min far da jeg var 16. Og det bidro til en sterk følelse av at vi er sårbare, som gjorde at jeg ble veldig bevisst på hva slags vendinger livet kan ta.

Det ble krevende for den lille familien.

– Min mor og min far jobbet sammen, så vi mistet ikke bare min far, men også arbeidsplassen til foreldrene mine – som selvfølgelig var en kjempetøff situasjon for familien, sier han.

– Savner ham

Lysbakken så hvor viktig det kunne være med en velferdsstat som fanget en opp når livet plustelig tok en brå vending.

– Min mor måtte ut og lete etter barnehageplass for min lillebror, som det ikke var da. Jeg så at det fantes en velferdsstat der, som for eksempel sørget for at jeg fikk stipend på videregående fordi det var dårlig råd.

– Men jeg så også manglene i velferdsstaten, sier han.

Savnet etter faren dukker særlig opp i forbindelse med SV-lederens egne barn.

– Jeg savner ham aller mest når mine unger skulle hatt en bestefar. Det er et savn som aldri forsvinner, og som er en del av livet mitt – og som alltid kommer til å være det.

Men også når han møter på praktiske utfordringer i hverdagslivet, melder savnet etter faren seg, forteller Lysbakken med et smil:

– Første gangen jeg skulle pusse opp! Min far var veldig handy og pusset opp selv. Da jeg skulle gjøre det, var jeg helt hjelpeløs. Da skulle han ha vært der og lært meg disse tingene.

