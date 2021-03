Klæbo sikret gullet etter høydramatisk stafett: – Ekstra artig når det blir sånn

Johannes Høsflot Klæbos superrykk i siste motbakke sørget for et nytt stafettgull til Norge. Men det ble ikke så enkelt som mange hadde spådd.

Det så skummelt ut for de norske gullsjansene da Russland ledet med nærmere minuttet etter Pål Golbergs åpningsetappe. Det dristige skivalget kostet Golberg dyrt, men Emil Iversen førte Norge tilbake i tet, og Hans Christer Holund økte ledelsen ytterligere.

På ankeretappen ble det likevel en ren gullduell mellom Bolsjunov og Klæbo. De to stjernene fulgte hverandre som skygger, men i den siste bakken skaffet Klæbo seg noen verdifulle sekunder etter et karakteristisk rykk.

Russeren var ikke i nærheten av å svare. Dermed kunne Klæbo og det norske laget juble for et nytt gull etter en nærmere to timer lang stafett i snøværet.

Se gullrykket i videovinduet øverst i saken! Video med tillatelse fra NRK

– Jeg prøvde å rykke skikkelig når jeg først skulle rykke. Jeg visste ikke hvor langt bak han var. Så jeg spurtet første del av oppløpet før jeg snudde meg, sier Klæbo til TV 2.

– Kroppen kjentes bra ut. Jeg fikk løpet dit jeg ville, forteller trønderen.

Hylles av Iversen

Emil Iversen, som også leverte en helt strålende etappe, har mye skryt å gi til Norges ankermann.

– Det blir ekstra artig å vinne når det blir som dette. Vi er nesten ute av kampen før det starter, så er vi med igjen. Det kunne ikke blitt så mye bedre. Det smaker mye bedre enn når et lag blir smurt bort. Det ble jevnt og alle måtte prestere sitt beste, sier Iversen til TV 2.

– Jeg er veldig glad, stolt og litt rørt. Jeg er veldig nervøs når Klæbo går, men han kan jeg stå og skryte av lenge. Som ankermann er det ingen over eller ved siden av. Petter Northug tror jeg hadde slitt veldig med å slå Johannes, slik han er nå, mener trønderen.

– Vi har vært heldige

TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad lar seg nok en gang imponere av Klæbos utrolige egenskaper.

– Vi har vært ekstremt heldige. Det er ikke gitt at det skulle komme en som var enda bedre å spurte enn Northug. Vi har på en måte fått en Northug 2.0 i Klæbo. Han har ført arven videre ekstremt bra, sier Skinstad.

– Det er ganske mange VM-etapper vi ikke hadde vunnet om typer som Holund eller Krüger skulle gått sisteetappen. Det er en superfordel i moderne langrenn å ha en slik spurter, sier eksperten.

Slik var løpet

Kort ut i den første etappen begynte russiske Aleksej Tsjervotkin å yppe seg, og han fikk raskt grei luke ned til resten av feltet.

– Det ser ut til at russerne har gode nok ski til å stikke av, sa Odd-Bjørn Hjelmeset.

Den spådommen var helt korrekt, for halvveis ut i etappen hadde Russland en ledelse på over 15 sekunder.

Det var tydelig at Golberg slet med dårlige ski i det kraftige snøværet.

– Han har dårlig feste, han kramper seg oppover bakken, sa Hjelmeset.

– Pål har jævlig treige ski, meldte Petter S. Skinstad.

Ved endt etappe var den russiske ledelsen økt til hele 56 sekunder på Norge som var helt nede på en tiendeplass.

Golberg skjønte fort at skivalget var feil.

— Jeg gikk med veldig gode klisterski, men det var feil. Det var ingen andre som gikk på klister og da er det dumt av meg å gjøre det, sier Golberg til TV 2.

– Jeg burde valgt det sikre. Det innså jeg etter fem meter.

Superetappe av Iversen

Dermed hadde Emil Iversen en stor og krevende oppgave foran seg. Men han valgte rubbski fremfor klister.

Og trønderen leverte virkelig. Samtidig som Ivan Yakimusjkin viste ikke samme kanonform som Tsjervotkin. Midtveis ut i andreetappen var hele det russiske forspranget spist opp, og Iversen hadde ført Norge opp i tetgruppen.

Helt på tampen av sin etappe viste Iversen frem en skikkelig sluttspurt, og dermed kunne han sende Holund ut i ledelse tett fulgt av Finland. De to hadde skaffet seg en luke på 13 sekunder ned til Sveits og Frankrike. Ti sekunder bak der igjen var Russland og Sverige.

– Det var en deilig etappe. Et fint utgangspunkt for å få litt action. Jeg skjønte at skiene til Pål ikke var optimale. Jeg bare gledet meg til å gå i dag, sa Iversen til NRK.

Holund økte ledelsen

I motbakkene var Holund råsterk, og den ferske verdensmesteren gjorde det gode utgangspunktet vesentlig bedre. Lyn-løperen gikk store deler av etappen alene i front og sendte Klæbo ut med en ledelse på 26 sekunder til Frankrike og Sverige. Bolsjunov gikk ut på sin ankeretappe 35 sekunder bak nordmannen.

– Jeg er stort sett glad i snøvær og tungt føre. Men det ble tungt for meg og. Jeg hadde en god dag, men ikke like god som på 15 kilometeren, forteller Holund til TV 2.

Bolsjunov sørget for gullduell, men Klæbo leverte igjen

Den russiske ankermannen tok seg raskt opp på andreplassen og tok innpå Klæbo fra første stund. Midtveis i etappen gikk de to kanonene sammen i front. Dermed tok stafetten nok en vending.

– Dette er en episk stafett. Her har alt skjedd, sa Marius Skjelbæk.

I den siste bakken viste Klæbo frem sitt berømmelige rykk, og der var russeren sjanseløs. Dermed kunne trønderen sikre Norge et nytt stafettgull i samlingen.

TV 2s Marius Skjelbæk er klar på at fredagens stafett vil bli en for historiebøkene.

– Jeg kan aldri huske at en stafett har skiftet så karakter fra etappe til etappe noen gang. Vi var død etter 1. etappe og våknet til live i 2. etappe. Klæbo leker i siste etappe, sier Skjelbæk.