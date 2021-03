Støre krever svar fra Høie om Norges vaksineavtale, melder VG

– Når Høie sier i TV 2 nyhetene at vaksinedoser «settes i spill», så kan jo det antyde at det er blitt inngått en avtale med EU som begrenser oss i å skaffe ytterligere vaksiner.

Det sier medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tuva Moflag (Ap).

Nå krever Ap full åpenhet rundt vaksine-avtalene regjeringen har inngått med EU.

– Sterke ord

Tirsdag uttalte Bent Høie det følgende til TV 2, på spørsmål om hvorfor ikke Norge kan skaffe vaksiner utenfor EU-samarbeidet:

«Dette vil jo bare sette de vaksinene som vi har faktisk mulighet til å få i spill».

– Det er sterke ord når helseministeren sier at vaksiner kan settes i spill, så vi vil at han skal svare på hva det betyr. Det må vi få svar på, all den tid vi ser at andre land gjør fremstøt for å skaffe seg flere vaksiner utenom EU-samarbeidet, sier Moflag.

Jonas: – Vi mangler doser

Denne uken har flere stilt spørsmål ved om Norge kan skaffe vaksiner utenom avtalen vi har inngått med EU.

– I en situasjon der sprøytene ligger klare i vaksineringslokaler i hele landet, men vi mangler doser å fylle dem med, må vi ha full åpenhet om hva regjeringen gjør for å skaffe vaksiner, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til VG.

– Om ikke Høie selv tar initiativ til åpenhet om kontakt med selskapene, må vi vurdere om han må svare for dette i Stortinget, sier Støre.

Ap-lederen vil vite om Norge gjennom avtalen med har EU forpliktet seg til ikke å inngå avtaler med andre.

– Og hvis ikke: Hva gjør regjeringen for å skaffe vaksiner utenom avtalen? Det er det naturlig at Høie svarer på, sier Støre til VG.

Helsedepartementet har heller ikke svart på VGs spørsmål, men statssekretær Saliba Andreas Korkunc skriver følgende i en epost:

– Ved å la Norge delta i EU-landenes vaksinesamarbeid har medlemslandene fått et land ekstra å dele dosene på. Det vil være uklokt av Norge å gå bak ryggen til de andre landene i Europa å forsøke å skaffe oss flere vaksiner på egen hånd når EU-landene viser oss en slik solidaritet.

