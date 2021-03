Slår tilbake mot kritikken: – Har ikke vært i så dårlig form

I løpet av en drøy uke har Manchester United spilt 270 minutter med fotball uten å score ett eneste mål. Etter 0-0 mot Crystal Palace onsdag fikk Ole Gunnar Solskjær og co kritikk for mangelen på scoringer. Før møtet med Manchester City søndag svarer nordmannen kritikerne.

– Når man får de resultatene vi har fått, glemmer man av og til prestasjonene. I Premier League, når motstanderne ikke gjør feil, må man gjøre seg fortjent til det gjennom kvalitet. Vi har manglet litt av det i det siste, men vi har fortsatt gått ti kamper uten tap. Det er én uke uten scoringer, det er ikke lenge siden vi spilte fantastisk mot Sociedad og Southampton, sier Solskjær.

Tross en 14 poengs luke opp til serieleder Manchester City vil ikke 48-åringen være med på at hans mannskap er i dårlig form.

– Vi har hatt en uke uten å score, det er ikke sånn at vi har vært dårlige i seks uker. Jeg kjøper ikke det at vi har vært i så dårlig form. Tre 0-0 kamper på rad er ikke oss og ikke det vi ønsker, men vi har forsvart oss godt, selv om vi har manglet den lille gnisten vi trenger for å score, forklarer han.

Får Woodward-skryt

På søndag skal Manchester United forsøke å finne tilbake til den gnisten når Manchester City står på motsatt banehalvdel. Mot slutten av januar lå lagene side om side på Premier League-tabellen, men den siste tiden har de lyseblå nærmest parkert byrivalen. På spørsmål fra TV 2 om hva som er forskjellen på to lagene, svarer Solskjær følgende:

– Jeg kan bare kontrollere det som skjer her. Det er så mange forskjellene mellom klubbene at jeg kan snakke om det hele dagen. For øyeblikket er de det eneste laget foran oss og selvfølgelig vil vi komme nærmere. De har vært i fantastisk form de siste. De har vunnet 21 kamper på rad og vi har ikke tapt på 21 bortekamper. En rekord kommer til å brytes, så gjenstår det å se hvilken det blir, smiler Solskjær til TV 2.

Men selv om ligatittelen ser ut til å være tapt, virker Manchester United-direktør Ed Woodward å være godt fornøyd med lagets framgang. Etter å ha framlagt klubbens seneste økonomiske rapport uttalte klubbdirektøren blant annet følgende:

– Framgangen Ole og spillerne har gjort denne sesongen er klar, og jobben som gjøres med vårt akademi og damelaget gjør oss også optimistiske for framtiden både på og utenfor banen.

Solskjær selv er enig i at det har vært framgang.

– Selvfølgelig ønsker man å vinne hver eneste kamp, men om vi sammenligner med fjoråret er vi høyere på tabellen og vi er videre i Europa League og FA cupen. Vi har vist framgang i ligaen, og forhåpentligvis kan vi bevise i cupene at vi har tatt et nytt steg, sier nordmannen.

– Må følge reglene

Til helgens møte med Manchester City må 48-åringen derimot klare seg uten David de Gea. Den spanske landslagskeeperen har fått tillatelse til å reise hjem på fødselspermisjon. Fredag ble han pappa til ei jente.

– Det er en fantastisk dag for David. Å bli far er nok den beste følelsen man kan ha og alle som har vært heldige nok til å oppleve det vet hva han går igjennom. Han måtte dra hjem og i den gamle verden hadde han vært tilbake etter en dag, forklarer Solskjær, og legger til at det fortsatt er usikkert når keeperen er tilbake mellom stengene.

– Så snart han kommer tilbake må vi følge reglene. Jeg forventer at han er tilgjengelig snart. Han fikk tillatelse til å dra hjem og han var hjemme for kjæresten og familien. Dette er den største anledningen i en hver forelders liv, så selvfølgelig fikk han dra, sier Solskjær.

United-sjefen bekrefter videre at Dean Henderson vokter buret mot byrivalen søndag, i det som blir en meget viktig kamp for Solskjær og co i jakten på en topp fire-plassering.

– Det fortsatt elleve kamper igjen og jeg har alltid sagt at vi må komme oss til mars/april før vi snakker om et tittelrace. Vi har gitt oss selv et godt utgangspunkt i forhold til i fjor. Det er mange gode lag og vi vet at det eneste vi kan kontrollere er oss selv. Får vi så mange poeng som vi kan få er jeg sikker på at vi vil være der oppe, avslutter nordmannen.

SØNDAG: Se Manchester City - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 17.00.