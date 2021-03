Dette drikker nordmenn nå

– For første gang har vi vært et reelt monopol, sier Elisabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet, om det siste året med alkoholsalg under koronarestriksjoner.

– Vi har aldri før opplevd stengte grenser, at man nesten ikke har reist, og at utelivsbransjen nesten har vært stengt.

For første gang har ikke nordmenn kunnet kjøpe med seg billigere alkohol i Sverige, eller tatt med seg vin eller brennevin på flyplassen etter en jobbreise utenlands, en helg i London eller en sydentur. Turer på bar og restauranter har også vært begrenset - i Oslo ikke mulig i det hele tatt de siste fire månedene.

Det betyr at så å si alt innkjøp i Norge av vin og brennevin det siste året er gjort på Vinmonopolet. Det ble i 2020 hele 115 millioner vareliter. Og i TV 2-programmet Bare business forteller toppsjefen hva tallene nå forteller:

40 prosent opp

– Vi har hatt 40 prosent økning i omsetning det siste året. Og det stemmer godt med det vi tidligere har trodd om hvor mye nordmenn tar inn gjennom grensehandel og taxfree, sier Hunter.

Hun tror derfor ikke at tallene gjenspeiler økt forbruk av vin og brennevin, men kun de innkjøpene nordmenn ellers ville ha gjort over svenskegrensen eller på taxfree. Undersøkelser det siste året viser også at nordmenn oppgir at de drikker noe mindre nå i koronatiden enn ellers, trolig grunnet mindre sosialt samvær og uteliv.

– Så vi tror ikke at konsumet har økt. Det er bare at handelen skjer hos oss og ikke andre steder, sier Hunter.

Elisabeth Hunter er adm. direktør i Vinmonopolet Foto: Erik Edland / TV 2

Hyttevin

I flere år har trenden gått i retning av mer konsum av vin, og mindre av brennevin i Norge. Og det viser også tallene det siste året.

– Vin øker mest, mer enn brennevin. Så ser vi at det lyse og lette øker mest: Altså vin med lavere alkoholprosent og hvitvin. Det kan være på grunn av et helsefokus, sier Hunter.

Fortsatt er rødvin likevel mest populært i de kalde vintermånedene.

Men det er særlig én varekategori Vinmonopolet har sett størst salgsøkning fra før korona:

– Det vi helt klart har sett, er en økning av pappvin - vin på boks, sier Hunter.

Vinmonopolet tror at veksten i salg av vin på boks kan henge sammen med at mange nordmenn har brukt mye mer tid på hytta det siste året, også med «hyttekontor».

– Dessuten har nok mange kjøpt med seg pappvin i utlandet tidligere. Så kjøper de det nå hos oss, og tar det med på hytta, sier Hunter.

Stedatter til Carl I.

Selv har Elisabeth Hunter vært sjef for Vinmonopolet i to år, og kom da til stillingen etter å ha vært kjededirektør med ansvar for alle pol-utsalgene. At Hunter skulle bli toppsjef for Vinmonopolet lå kanskje ikke helt i kortene fra barndommen av:

Hun er datteren til Eli Hagen og stedatter til Carl I. Hagen, tidligere leder for Fremskrittspartiet. Frp har alltid hatt som kampsak å liberalisere salget av vin og brennevin, det vil si å legge ned Vinmonopolet.

I Bare business forteller Hunter om hvordan det var å vokse opp med en stefar som svært mange hadde sterke meninger om mens hun var barn og ungdom. Og hun forteller hvordan Eli og Carl ser på jobben hennes.

– Først og fremst tror jeg at de er veldig stolte av meg. De har fulgt med på min karriere hele veien, og det var vel ingen av oss som trodde jeg skulle ende opp i denne jobben. Men jeg tror først og fremst at de er veldig stolte av at jeg har kommet dit jeg er i dag, sier Elisabeth Hunter.

