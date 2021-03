Forlater Özils e-sportklubb til fordel for norske Nordavind

Det bekrefter verdensmesteren selv til TV 2.

- Egentlig har et norsk lag vært det beste for meg hele veien, sier Bergquist Pedersen.

To år har gått siden Emil Bergquist Pedersen, bedre kjent under gamingnavnet «Nyhrox», gikk helt til topps i Fortnite-VM og tok med seg nesten 13. millioner kroner i premiepenger.

Emil Bergquist Pedersen sammen med fotball-stjernen Mesut Özil under singeringen for M10 i 2020. Foto: Privat.

Siden den gang har den unge utøveren fått tilbud fra hele verden.

For et år siden falt valget på e-sportklubben til fotballstjernen Mesut Özil, men dessverre gikk ikke alt etter planen.

- Det har vært et gøy år og jeg har fått oppleve masse i M10, men samtidig ble det litt kjipt med tanke på coronasituasjonen, da vi ikke fikk gjennomføre mange av de planene vi hadde lagt frem, i tillegg til at det ikke ble noe reising verken til gaminghuset i Tyskland eller på noen turneringer, forteller han.

I kombinasjonen med at hans kontrakt i M10 var i ferd med å gå ut, har han sammen med sin far og manager vært nødt til å tenke på sine fremtidsplaner og om han ønsket å bli i M10.

- Han har fått mange tilbud, både her i Norden, resten av Europa og i USA, men til slutt ble det det sportslige fokuset, fremtidsplaner og lagfølelsen som ble avgjørende, forteller Emils far, Frank Pedersen.

Ønsker å fremme norsk e-sport

Både far og sønn forteller om en fin tid i M10, hvor de har fått gjøre seg opp mange erfaringer, men for Emil har norsk e-sport hatt en spesiell plass.

Emil Bergquist Pedersen skriver under for Nordavind. Her sammen med sin far Frank Pedersen. Foto: Sindre Stien/Nordavind

- Jeg syns først og fremst det er veldig kult at det blir tatt mer seriøst her i Norge også. Det å fremme e-sport her er jo noe jeg har hatt lyst til å bidra med hele veien og jeg føler jeg virkelig er på riktig lag for det nå, forteller han.

Hans far, Frank Pedersen sier seg enig og forteller at det er totalpakken til Nordavind som gjør det til det perfekte hjemmet for Emil.

- Emil er en person som har behov for å ha et godt støtteapparat og et godt team rundt seg. Han er veldig sosial og presterer alltid best når han har gode folk rundt seg og det er med på å motivere han veldig, sier han.

Trappet opp satsningen

Nordavind har etablert seg som en av, om ikke den største, e-sportklubben i Norge per dags dato. På laget har de kjente fjes som Stian Blipp, Mats Zuccarello, Johaug-manager Jørn Ernst og kjente investorer som Tor Olav Trøim.

I tillegg har de også bygget seg opp en sterk spillerstall, hvor de nylig skrev under kontrakt med enda en Fortnite-stjerne, den unge Stavangergutten Endre «Endretta» Byre.

Fortnite-stjernen Endre Byre har også skrevet under kontrakt for Nordavind. Foto: Nordavind

Bergquist Pedersen forteller at han og Byre er gode kompiser som har spilt mye sammen og at det betyr mye for motivasjonen å ha gode lagkamerater å sparre med.

- Man lærer jo veldig mye av hverandre og blir veldig motivert av å være på samme sted med folk som jobber hardt med det samme som deg. Det er jo et mye bedre miljø å vokse i som spiller, enn å sitte hjemme alene, der det blir veldig lett å bli distrahert og drive med andre ting, forteller han.

På spørsmål om hans konkrete fremtidsplaner med Nordavind, er dog den unge verdensmesteren mer hemmelighetsfull foreløpig.

- Vi har masse planer som jeg per nå ikke kan si så altfor mye om, men det jeg kan si er at jeg gleder meg veldig til jeg kan snakke om det og få lov til å vise dere hva vi har jobbet med, forteller Bergquist Pedersen med et glimt i øyet.